Le jeune défenseur Kévin Pedro signe son premier contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en 2028. Formé au club depuis 2021, le natif de la région parisienne symbolise la réussite du centre de formation stéphanois.

À seulement 19 ans, Kévin Pedro est un joueur professionnel de l’AS Saint-Étienne, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028. Une nouvelle qui met en lumière la qualité du travail de formation entrepris par les Verts ces dernières années. Arrivé à l’âge de 15 ans au centre de formation, le jeune défenseur central a gravi les échelons un à un, se forgeant la réputation d’un joueur appliqué, régulier et doté d’une maturité rare pour son âge.

Sous les yeux du staff stéphanois, il s’est imposé comme un leader naturel au sein de sa génération. Ses performances solides avec la réserve ont fini de convaincre les dirigeants de lui offrir sa chance au plus haut niveau en juillet dernier.

De la réserve à la Ligue 1, une progression maîtrisée

La saison 2024-2025 a marqué un véritable tournant pour Kévin Pedro. Apparu pour la première fois dans le groupe professionnel, il a su saisir chaque opportunité pour démontrer sa valeur. Malgré une blessure au genou qui a perturbé sa préparation estivale de 2025, le défenseur n’a jamais cessé de travailler. Revenu progressivement avec la réserve, il a retrouvé son niveau avant d’intégrer à nouveau le groupe pro. Sa présence dans le groupe pour la rencontre face au Red Star a sonné comme une reconnaissance méritée, lui, l’enfant de Paris, qui boucle ainsi une belle boucle symbolique.

Cette convocation confirme également sa progression dans la hiérarchie défensive, où il est désormais préféré à la recrue serbe Strahinja Stojkovic, encore en phase d’adaptation au championnat français.

Un contrat mérité et une ambition affirmée à l'ASSE

Avec cette signature longue durée, l’ASSE sécurise l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Kévin Pedro (portrait ici) ne cache pas son ambition : s’imposer durablement au sein de l’effectif professionnel et représenter la formation verte au plus haut niveau. Ce choix illustre la stratégie du club : miser sur la jeunesse issue du centre de formation pour construire l’avenir.

Pour Pedro, c’est une étape décisive vers la concrétisation d’un rêve, mais aussi un engagement fort envers le club qui l’a façonné. Les supporters stéphanois, toujours attentifs aux parcours des jeunes du cru, voient en lui un possible joueur de la défense verte. Plus de douze mois après avoir entrevu le groupe professionnel, Kévin Pedro revient cette fois avec le statut qu’il mérite : celui d’un joueur professionnel prêt à s’imposer à l’ASSE.