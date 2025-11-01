Après un large succès face à Pau (6-0), l’ASSE s’apprête à défier le Red Star dans un choc aux allures de test. Arnaud Detout, journaliste du Parisien et spécialiste de l'Étoile Rouge, a répondu à nos questions sur le début de saison réussi des joueurs de Grégory Poirier en Ligue 2.

Après la gifle reçue à Annecy (0-4), on pouvait craindre que les Stéphanois s’enlisent dans une mauvaise passe. Mais les hommes d’Eirik Horneland ont su rebondir avec autorité devant leur public. Contre Pau, les Verts ont immédiatement imposé leur rythme en ouvrant le score dès la 2e minute, avant de dérouler et de s'offrir un véritable festival offensif face à un adversaire pourtant réputé solide. Résultat final : un cinglant 6-0.

Les joueurs d’Eirik Horneland devront valider leur belle performance à domicile en affrontant le Red Star. Un adversaire qui ne leur facilitera pas la tâche.

Comment analyser cette première partie de la saison réussie, avec notamment une solide troisième place en Ligue 2.

"Voir le Red Star troisième de Ligue 2 à ce moment de la saison, après s’être sauvés in extremis l’année dernière, c’est une grosse surprise. Ce bon début de saison, il s’explique par plusieurs choses.

Déjà, leur mercato estival. L'entraîneur a ciblé des profils qui collent à son système. Et ça a payé. Beaucoup découvraient la Ligue 2 l’an dernier. Damien Durand, par exemple, aujourd’hui c’est l’un des meilleurs buteurs du championnat. Et c’est ce mélange entre anciens et nouveaux qui marche bien.

L’an dernier, ils prenaient trop de buts sur des erreurs. Là, ils sont solides. Ils ont trouvé une vraie stabilité défensive. Et le gardien, Gaëtan Poussin a été excellent depuis le début de saison. Il a déjà sauvé les meubles à plusieurs reprises.

Tous ces ingrédients font qu’aujourd’hui, le Red Star est troisième, bien installé, avec un vrai projet, un vrai collectif."

Mais ce mardi, le club de la Seine-Saint-Denis s'est incliné par trois buts d'écart Marcel-Tribut, mettant fin à sa série d'invisibilité à l'extérieur. Qu'a-t-il manqué aux joueurs de Gregory Poirier pour éviter cette correction ?

"Cette incroyable série de cinq victoires à l'extérieur allait bien finir par s’arrêter (ndlr : 16 points pris sur 21 possibles en sept matchs). Et ça a été le cas mardi soir, à Dunkerque. D’abord, il faut le dire, Dunkerque, c'est une très belle équipe.

Le Red Star, eux, ils ont sans doute payé leur entame de match. Il y a eu plusieurs faits de jeu qui les ont sans doute fait sortir du match (ndlr : premier but contesté et égalisation du Red Star invalidée).

Ensuite, début de deuxième période compliqué. Deux buts encaissés en cinq minutes, ça fait très mal. Et à 3-0, avec les matchs qui s’enchaînent, c’était compliqué de revenir. Une entame ratée, et tu le paies cash. Mais les joueurs du Red Star, ils ne se sont pas arrêtés à cette défaite. Pour eux, c’est un accident, un match à oublier."

Puis, ce samedi, le Red Star affronte l’ASSE. Comment faire tomber les Verts ? L'Étoile Rouge saura-t-elle redresser la barre face à des Stéphanois en quête de confiance ?

"Le Red Star, c’est un peu la sensation de ce début de saison. Personne ne les attendait aussi haut. Saint-Étienne, c’est tout le contraire : tout le monde les voit remonter en Ligue 1. Mais attention, parce que le Red Star, à domicile, c’est moins bien (ndlr : deux victoires en cinq matchs).

Et puis Saint-Étienne, c’est une équipe joueuse. On peut s’attendre à un match ouvert, avec pas mal de buts. Ça va être un vrai test pour le Red Star. Jusqu’ici, ils n’en ont eu que deux gros. Le premier, c’était à Pau dans un match un peu faussé. (victoire 0-3 du Red Star en supériorité numérique). Puis Troyes, qui fait une vraie démonstration (défaite 1-3).

Là, on sort d’une deuxième série de bons résultats pour le Red Star. Et ce match contre Saint-Étienne va nous dire s’ils peuvent s’installer durablement en haut de tableau, et viser pourquoi pas une des deux premières places… ou si, petit à petit, ils vont décrocher."