Dans un contexte particulièrement tendu, le SC Aubagne Air Bel s’apprête à disputer une rencontre importante face à Valenciennes au Stade du Hainaut. Le club traverse en effet une période délicate, marquée par une série de résultats décevants avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs.

Cette dynamique négative a conduit à un tournant en interne après la défaite contre Sochaux (1-4) : l’entraîneur Gabriel Santos a choisi de se mettre en retrait en début de semaine, laissant sa place à son adjoint Kassim Abdallah, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, désormais chargé de relancer l’équipe.

Ce déplacement dans le Nord du vendredi 27 mars 2026 à 19h30, intervient donc dans un climat de transition pour Aubagne, actuellement 12e du championnat National. En face, Valenciennes, solide 8e, aborde cette rencontre avec davantage de stabilité et l’ambition de consolider sa position au classement. Les confrontations récentes entre les deux formations témoignent d’un certain équilibre, à l’image de leur dernier duel en octobre 2025, conclu sur un score de parité (1-1).

Dans ce contexte, ce match pourrait bien marquer un tournant pour Aubagne.

Mayilla plus titulaire avec le changement de coach

Kassim Abdallah a fait ses premiers choix pour ce premier match sur le banc. Enzo Mayilla, le joueur prêté par l'ASSE en fait les frais. Il commence la rencontre sur le banc. 0-0 à la pause dans un match très pauvre en occasions. En seconde période, Enzo Mayilla fait son entrée en jeu à la 67e minute de jeu. En difficulté, le SCAAB lutte pour conserver le point du match nul et ainsi stopper l'hémorragie. À la 93e minute, sur un énième ballon dégagé en catastrophe, Enzo Mayilla gagne son duel et part au but. Il se présente face au gardien de Valenciennes, Jean Louchet, mais perd son duel. 0-0, c'est le score final entre les deux équipes.