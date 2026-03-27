Avant de recevoir l’ASSE le samedi 4 avril à 20 heures, Nancy aborde ce rendez-vous dans une période fragile. Les résultats récents, la production offensive et plusieurs indicateurs individuels confirment que l’ASNL avance avec de moins en moins de certitudes.

Nancy n’a plus gagné en championnat depuis le 7 février et son succès contre Troyes (2-1), pourtant l’une des meilleures performances de sa saison. Depuis, l’ASNL reste sur six rencontres sans victoire : trois nuls et trois défaites, pour seulement 3 points pris sur 18 possibles. La série est d’autant plus préoccupante que les Nancéiens n’ont marqué que 4 buts sur cette période, contre 10 encaissés. Le détail interroge aussi à domicile, où Nancy a pris seulement 1 point sur ses trois derniers matches de Ligue 2, avec 2 buts marqués et 7 concédés contre Grenoble, Montpellier et Le Mans. À l’échelle de la saison, le bilan reste limité : 24 buts inscrits en 28 journées, soit 0,86 but par match. Avec 39 buts encaissés, l’ASNL affiche aussi une différence de buts de -15. Les cinq points d’avance sur la zone rouge existent encore, mais la dynamique ne protège plus grand-chose.

Nancy : une attaque qui manque d’un vrai point d’appui

Les chiffres individuels renforcent ce constat. Aucun joueur de Nancy n’a dépassé les 4 buts en Ligue 2, et le meilleur buteur de l’équipe est un défenseur central : Nicolas Saint-Ruf, avec 4 réalisations. Derrière lui, Zakaria Fdaouch et Brandon Bokangu plafonnent à 3 buts chacun, tandis que plusieurs profils offensifs restent à 2 unités ou moins. Ce manque de hiérarchie offensive pèse lourd. Nancy n’a pas de joueur capable de porter seul l’attaque sur la durée, ni de série en cours pour compenser les temps faibles collectifs. Bokangu affiche bien le meilleur rendement brut avec 5 contributions décisives en 863 minutes, soit 0,52 contribution par 90 minutes, mais son temps de jeu reste limité. Fdaouch cumule 3 buts et 2 passes en près de 1 800 minutes, ce qui reste modeste pour un joueur offensif aussi exposé. En clair, Nancy disperse ses responsabilités sans trouver de véritable locomotive dans les trente derniers mètres.

Un adversaire abordable pour l’ASSE, mais à ne pas sous-estimer

Pour l’ASSE, ce déplacement arrive donc face à une équipe en perte de repères, mais pas totalement décrochée. Nancy reste capable de fermer un match, comme l’indiquent ses nuls sans but contre Grenoble ou Boulogne. Son problème est moins l’effondrement total que l’incapacité à faire basculer les rencontres. Depuis début janvier, en neuf matches de Ligue 2, l’ASNL n’a remporté qu’une seule rencontre. Sur cette séquence, elle a inscrit 6 buts et en a encaissé 13. C’est peu pour espérer regarder vers le haut et trop pour aborder sereinement la lutte pour le maintien. L’ASSE devra donc lire ce match avec justesse : ne pas confondre équipe fragile et adversaire facile. Mais les données sont claires. Nancy avance avec une attaque peu productive, une défense qui recule à domicile et une série qui a sérieusement abîmé sa confiance. À ce stade de la saison, c’est un signal fort.