Arrivé dans le cadre du nouveau projet de l’ASSE, Strahinja Stojkovic incarne parfaitement la stratégie de post-formation mise en place par Kilmer Sports Ventures. Un pari sur l’avenir qui demande du temps.

L’ASSE a changé de cap. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois mise davantage sur des profils jeunes, à fort potentiel. L’objectif est clair : anticiper l’avenir plutôt que subir le marché. Cet été, les dirigeants ont frappé fort en recrutant Strahinja Stojkovic (portrait ici), défenseur serbe né en 2007, en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Un investissement de plusieurs millions d’euros pour un joueur encore en construction.

Mais neuf mois après son arrivée, le constat reste contrasté. Le latéral droit a connu une adaptation compliquée. Un passage classique pour un jeune joueur qui découvre un nouveau pays, un nouveau championnat et des exigences différentes. Sur le terrain, cela s’est ressenti. Une seule apparition avec le groupe professionnel en Ligue 2, face au Mans. Une entrée peu convaincante qui n’a pas marqué les esprits.

ASSE : une adaptation progressive pour Stojkovic

Avec la réserve, Stojkovic a disputé 12 rencontres. Suffisant pour entrevoir son potentiel… mais aussi ses limites actuelles. Capable de prestations encourageantes, il a également connu des matchs très compliqués. Comme face à Auxerre, où il a été remplacé dès la mi-temps après une première période difficile.

Pour autant, le club ne s’inquiète pas. En interne, le discours est clair : ce type de profil nécessite du temps. Recruter à l’étranger, sur des joueurs aussi jeunes, implique forcément une part de risque. L’ASSE assume pleinement ce choix stratégique.

Le travail se fait dans la durée. Le joueur s’entraîne régulièrement avec les professionnels. Un signe de confiance de la part du staff de Philippe Montanier. Mais aussi une étape importante dans son développement.

ASSE : un projet sur le long terme

À Saint-Étienne, l’idée n’est pas de juger un joueur en quelques mois. Le club veut construire sur plusieurs saisons. Stojkovic s’inscrit pleinement dans cette logique. Lié aux Verts jusqu’en 2029, il représente un investissement sur le long terme.

Physiquement, le latéral droit possède des qualités intéressantes. Puissant, capable de répéter les efforts, il a le profil du joueur moderne à son poste. Mais il doit encore progresser dans la lecture du jeu, la finesse technique et la régularité.

Les derniers mois montrent toutefois une évolution positive. Mieux intégré au groupe, plus à l’aise dans son environnement, le Serbe affiche un meilleur état d’esprit. Des signaux encourageants pour la suite.

S’il n’est pas encore prêt à intégrer durablement le groupe professionnel, Stojkovic avance à son rythme. Et à l’ASSE, on le sait : la patience sera la clé pour transformer ce pari en réussite.