L'ASSE forme chaque année de nombreux joueurs qui suivent chacun des trajectoires bien différentes. Tous ne connaissent pas la même évolution qu'un Kévin Pedro. C'est le cas de Meïvyn Agesilas, 19 ans, longtemps considéré comme l'un des plus gros talents du centre de formation et qui n'a jusqu'à maintenant pas réussi à passer un pallier avec le groupe National 3.

En février 2024, après la signature de son premier contrat professionnel, Meïvyn Agesilas s'était exprimé sur le site officiel de l'ASSE : "Signer ce premier contrat professionnel, surtout dans un club comme Saint-Étienne, me rend très fier. Je remercie le club pour sa confiance, ainsi que ceux qui ont permis cette signature. La suite ? Être au niveau en National 3 pour convaincre mon entraîneur de m'envoyer avec les professionnels et faire, un jour, mes premiers pas à Geoffroy-Guichard devant ces merveilleux supporters."

Agesilas conscient que "la différence se fait aussi en dehors du terrain"

Deux ans plus tard, le joueur recruté au RC Joinville n'a toujours pas foulé la pelouse du Chaudron. La faute à une préparation estivale ratée avec les professionnels il y a un an et demi et à plusieurs pépins physiques. Mais Meïvyn Agesilas a depuis pris conscience des exigences qui accompagnent la signature d'un contrat professionnel à l'ASSE. C'est ce qu'expliquait le talentueux ailier au micro du média Instagram HKZ Football : "À ce niveau, la différence se fait aussi en dehors du terrain. (...) Passer professionnel m'a permis de progresser dans mon exigence au quotidien. Le travail invisible, comme le sommeil, l'alimentation ou la récupération est devenu essentiel pour moi." Romain Hamouma joue également un rôle important dans son développement : "Ses conseils m'apportent énormément dans mes déplacements et ma finition."

Suffisant pour espérer un avenir avec l'équipe fanion de l'ASSE ? Réponse dans les prochains mois. Meïvyn Agesilas arrivera en fin de contrat en juin 2027 et le temps est donc compté. Au vu de ses qualités athlétiques et de percussion, le natif de Créteil peut toutefois espérer rebondir au niveau professionnel en cas d'échec dans le Forez.

Crédit photo : asse.fr