Lucas Dagbo ASSE fait partie de la sélection ivoirienne U16 pour le prestigieux tournoi de Montaigu 2026. Une belle reconnaissance pour le jeune défenseur stéphanois, déjà surclassé cette saison.

La Côte d’Ivoire a dévoilé sa liste officielle pour le tournoi de Montaigu 2026. Une compétition internationale très relevée chez les U16. Cette sélection repose en grande partie sur des joueurs évoluant localement. Mais cinq éléments issus de clubs européens sont également présents.

Parmi eux, un visage bien connu du centre de formation de l’ASSE : Lucas Dagbo. Le jeune défenseur poursuit sa progression et s’offre une première expérience internationale majeure avec les Éléphanteaux.

Lucas Dagbo ASSE, une progression express

Arrivé à l’ASSE en 2024, Lucas Dagbo ne cesse de franchir des étapes. Cette saison, il a été à plusieurs reprises surclassé avec les U17 Nationaux, sous les ordres de David Le Moal. Un signe fort de la confiance accordée par le staff stéphanois.

Le défenseur profite pleinement de la formation à la stéphanoise. Exigence, rigueur et accompagnement individualisé lui permettent de progresser rapidement. Sa convocation avec la sélection ivoirienne vient récompenser ce travail.

Dans une interview accordée au Progrès, son père Hervé Dagbo évoquait récemment cette évolution : « Il a signé en 2024 à l’AS Saint-Étienne. Je suis reconnaissant envers ce club qui croit en mon fils. Il y a une vraie confiance et beaucoup de bienveillance. »

Un discours qui illustre parfaitement l’environnement dans lequel évolue le jeune joueur.

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Un tournoi de Montaigu très relevé

Le défi qui attend Lucas Dagbo est de taille. La Côte d’Ivoire a hérité d’une poule particulièrement difficile. Les jeunes Éléphants affronteront notamment la France, le Brésil et la Chine.

Un groupe très relevé, qui promet des confrontations de haut niveau. Lucas Dagbo croisera même la route de son coéquipier en club, Naoufan Mnemoi, présent avec l’équipe de France.

Une situation rare, qui ajoute une dimension particulière à ce tournoi.

Pendant ce temps, l’ASSE participera au Challenge des clubs, une compétition parallèle organisée également à Montaigu. Le club stéphanois sera donc représenté sur tous les fronts.

Enfin, l’histoire familiale de Lucas Dagbo ajoute une touche particulière. Son frère évolue du côté de l’Olympique Lyonnais. Une double appartenance qui fait sourire leur père : « On me taquine en m’appelant le Lyonnais… mais je suis devenu un peu Stéphanois aussi ! »