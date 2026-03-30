Ce samedi 28 mars, l'ASSE recevait le Racing Club de Lens en Arkema Première Ligue. Pour cette occasion, la rencontre se disputait dans le Chaudron. Ce sont 8 825 supporters qui ont garni les tribunes de Geoffroy-Guichard. Un record pour l'AS Saint-Étienne.

Il est assez rare de voir les Vertes évoluer à Geoffroy-Guichard. En effet, le stade principal des joueuses de l'ASSE est situé à quelques dizaines de mètres du Chaudron. C'est au stade Salif Keita que les Vertes évoluent le plus souvent.

Première rencontre de 2026 à Geoffroy-Guichard

Ce samedi 28 mars, l'ASSE a donc foulé la pelouse du Chaudron. Une initiative saluée par le coach Yannick Chandioux à la veille de cette rencontre. " Je crois à la force de cet endroit, à sa capacité à faire en sorte que les joueuses se dépassent, se lâchent, osent et emmènent le public avec elles. Jouer ici est très positif et on veut faire en sorte que le public revienne nous voir après ce match."

Des propos confirmés par Héloïse Mansuy : "C’est incroyable pour nous de jouer ici. On connaît ce stade, on va toutes voir les garçons. [...] J’ai tout de suite prévenu ma famille quand on a su qu’on allait jouer à Geoffroy-Guichard : ils seront en tribunes pour me soutenir et j’en suis très contente."

Les 8 825 supporters ont répondu présents et encouragé l'ASSE tout au long de la partie. Geoffroy-Guichard avait déjà accueilli une rencontre des Vertes cette saison. Lors d'un match très compliqué, les Stéphanoises s'étaient inclinées lourdement 0-4. Seulement 1 683 supporters avaient répondu à l'appel.

Un record d'affluence qui datait de 2024 pour l'ASSE

L'ASSE a déjà reçu à plusieurs reprises l'OL à Geoffroy-Guichard. En 2024, 4 037 personnes avaient assisté à ce match. Mais la rencontre précédente qui avait accueilli le plus de spectateurs était un match contre le PSG. En décembre 2024, 4 088 supporters avaient assisté au match face au PSG. Ce samedi, l'affluence a donc été largement battue avec 8 825 personnes ! Une bonne nouvelle pour les Vertes, qui espèrent voir autant de monde lors du prochain match dans le Chaudron.