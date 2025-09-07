La réserve de l’AS Saint-Étienne vient de perdre l’une de ses rares armes offensives. Un attaquant de 19 ans formé à l’ASSE, s’est gravement blessé à l’épaule. Après un passage sur la table d’opération, son indisponibilité est estimée à plusieurs mois. Une absence qui pèse lourdement dans un secteur offensif déjà en manque de solutions pour l’équipe réserve, actuellement engagée dans un championnat où chaque point compte.

Coup dur pour l’ASSE : Meyvin Agesilas (portrait ici), jeune ailier prometteur de la génération 2006, a subi une grave blessure à l’épaule. Opéré, il sera absent plusieurs mois.

Meyvin Agesilas, un jeune talent sous contrat avec l’ASSE

Issu de la génération 2006, Agesilas avait signé son premier contrat professionnel avec les Verts, le liant au club jusqu’en 2027. Utilisé principalement avec la réserve, il avait pour mission d’apporter vitesse et percussion sur son aile. Malgré ce statut, il n’avait pas été retenu dans le groupe pro lors de la reprise estivale, alors qu’un prêt aurait pu lui offrir plus de temps de jeu. Finalement, c’est avec l’équipe réserve qu’il devait franchir un cap cette saison.

Une réserve déjà fragilisée offensivement

La blessure d’Agesilas complique la tâche du staff de la réserve. Le groupe manquait déjà d’options offensives et voyait en lui un cadre pour accompagner les plus jeunes. Son absence prolongée risque de peser lourd, d’autant que la réserve ne peut pas toujours compter sur les renforts du groupe professionnel. Ce coup dur impose une réorganisation tactique et pourrait accélérer l’intégration d’autres jeunes joueurs au sein de l’effectif.

Sous contrat encore deux saisons, Agesilas garde une marge de progression intéressante. Une fois remis de sa blessure, il aura l’occasion de retrouver du rythme avec la réserve. Mais son avenir pourrait également s’éclaircir lors du prochain mercato d’hiver, où un prêt en janvier pourrait lancer sa carrière. En attendant, son objectif principal sera de bien récupérer pour revenir plus fort et enfin se rapprocher du groupe professionnel.