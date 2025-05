Né en 2008 et pur produit du bassin stéphanois, Tom Teillol brille sous le maillot de l’ASSE depuis l’âge de 13 ans. Arrière droit prometteur, il incarne l’avenir du club avec sa maturité tactique, sa détermination et une intelligence de jeu rare. Voici son portrait, dans la lignée de ceux effectué par la rédaction depuis plusieurs mois (Toty, Derache...).

Durant ses premières années à Saint-Jean-Bonnefonds, une commune située aux portes de Saint-Étienne, Tom Teillol a très tôt montré qu’il était en avance sur les autres. Dès ses premières années de football, il évolue surclassé dans les catégories U6 à U11 de son club formateur local. Ce début de parcours, dans un environnement familial et formateur, a été crucial pour développer ses premières bases techniques et tactiques.

En U12, il franchit un palier en rejoignant Andrézieux-Bouthéon, une étape souvent décisive pour les jeunes talents du département. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 écourte cette expérience à seulement six mois. Dès l’année suivante, il intègre le centre de formation de l’AS Saint-Étienne en catégorie U13. Il entamera en juillet prochain sa sixième saison sous les couleurs vertes, preuve de sa régularité et de la confiance placée en lui par le club.

De U13 à U16, Tom évoluait plutôt au poste d’ailier droit, où il faisait déjà valoir ses qualités de volume de cours et sa vivacité. Mais depuis son intégration au centre de formation, il a été repositionné comme latéral droit, un poste qui correspond parfaitement à ses qualités physiques, sa vision du jeu et son intelligence tactique.

Tom Teillol ASSE : un latéral intelligent et généreux

L’un de ses anciens éducateurs, Anthony De Menech, se souvient d’un garçon au profil atypique et déjà impressionnant pour son âge : “Il comprenait très vite les exigences de placement sur un terrain. Il est ultra intelligent, la moindre information qu’on lui disait, il retenait tout et appliquait. Il est motivé, plein de hargne et c’est un garçon qui sent le football.”

Cette description traduit bien ce qui fait aujourd’hui la force de Tom Teillol à l’ASSE. Positionné arrière droit, il se distingue non seulement par sa rigueur défensive mais aussi par sa capacité à lire le jeu, à se projeter. Son jeu est généreux, actif et intense. Ce sens du placement et sa maturité dans le jeu s’expliquent par son attitude exemplaire au quotidien. Travailleur, attentif, respectueux, Tom Teillol est un joueur qui allie valeurs humaines et valeurs sportives. Une double qualité qui séduit autant ses coaches que ses coéquipiers et qui lui a valu aussi de porter le brassard de capitaine à plusieurs reprises cette saison.

Une anecdote en particulier illustre le caractère et le leadership naturel de Tom, même à 9 ans : “Lors d’un tournoi, on perdait 1-0 en quart de finale sous une chaleur accablante. Il y a eu une pause fraîcheur, et là, Tom a pris la parole. Il a regardé ses coéquipiers et, avec ses mots d’enfant, il les a remobilisés : ‘On ne peut pas en rester là !’ Résultat ? On a gagné 2-1. Quand on voit son parcours aujourd’hui, on comprend mieux…”

Un avenir qui s’écrit en Vert

Cette année, il a brillé au sein de l’équipe U17, qualifiée pour les quarts de finale des playoffs. Solide lors du match couperet face à Strasbourg, Tom a confirmé sa progression constante. Il évoluera l’an prochain avec le groupe U19 national, où il retrouvera Frédéric Dugand, son ancien coach en U14. Et pourquoi pas, à moyen terme, s’offrir ses premières minutes avec la réserve de l’ASSE ?

À l’heure où l’ASSE mise plus que jamais sur sa formation, le profil de Tom Teillol incarne à merveille cette stratégie. Capable d’évoluer à un poste-clé dans les années à venir, il symbolise cette nouvelle génération formée au chaudron, ancrée dans son territoire, et portée par l’envie de briller pour son club de cœur.

S’il reste encore des étapes à franchir — notamment l'année prochaine qui sera une année charnière — tout porte à croire que ce jeune latéral est sur la bonne voie. Son sérieux, sa progression constante et sa fidélité au club sont des signes encourageants.

Dans un monde du football où les trajectoires sont parfois chaotiques, celle de Tom Teillol se dessine avec cohérence et détermination. Et si le futur arrière droit de l’ASSE, c’était lui ?