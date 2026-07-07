La réserve de l'ASSE a officiellement repris le chemin de l'entraînement ce mardi 7 juillet. Promus en National 2 à la faveur de la réforme des championnats français, les Verts de Sylvain Gibert entament une préparation estivale ambitieuse avec plusieurs affiches de prestige au programme.

Le groupe Réserve de l'AS Saint-Étienne est de retour. Ce mardi 7 juillet, les joueurs dirigés par Sylvain Gibert ont retrouvé les terrains du centre sportif Robert-Herbin pour lancer leur préparation en vue de la saison 2026-2027. Un exercice qui s'annonce particulier puisque les Stéphanois évolueront désormais en National 2.

Cette évolution découle de la réforme des compétitions françaises. Avec la création de la Ligue 3, l'ancien National 3 devient officiellement le National 2. Un changement d'appellation qui s'accompagne d'un niveau de compétition relevé pour les jeunes Stéphanois.

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Sylvain Gibert poursuit sa mission à la tête de cette équipe réserve. Il pourra compter sur un staff désormais bien installé. À ses côtés, Romain Hamouma occupe toujours le rôle d'adjoint. Clément Laxenaire assurera la préparation physique tandis que Haidar Al-Shaïbani conservera la responsabilité des gardiens du centre de formation.

Une préparation relevée pour la réserve de l'ASSE

Avant la reprise du championnat, les Verts disputeront trois rencontres amicales afin de monter progressivement en puissance.

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 18 juillet avec un derby face à Lyon, pensionnaire de National 2 également. Une semaine plus tard, le 25 juillet, les Stéphanois accueilleront le Servette Genève, une opposition internationale toujours intéressante pour mesurer les progrès du groupe.

Le dernier match de préparation aura lieu le samedi 15 août contre Andrézieux-Bouthéon FC, qui évoluera en National. Un test particulièrement exigeant à une semaine seulement de la reprise officielle du championnat.

Entre ces différentes échéances, les Verts prendront la direction de la Bretagne du 31 juillet au 2 août pour participer au traditionnel Tournoi européen U21 de Ploufagran.

Un tournoi européen de prestige avant le championnat

Habituée de cette compétition estivale, la réserve stéphanoise retrouvera cette année encore un plateau particulièrement relevé. Parmi les équipes annoncées figurent notamment la Real Sociedad et le Hambourg SV, deux clubs réputés pour la qualité de leur formation.

Ce rendez-vous constituera un excellent révélateur pour les jeunes Stéphanois, qui pourront se confronter à des adversaires européens avant d'entamer leur saison officielle.

Calendrier de la préparation de la réserve de l'ASSE :

Mardi 7 juillet : reprise des entraînements

Samedi 18 juillet : ASSE - Lyon (finalement annulé - l'ASSE va affronté un autre adversaire)

Samedi 25 juillet : ASSE - Servette Genève

Du 31 juillet au 2 août : Tournoi européen U21 de Ploufagran

Samedi 15 août : ASSE - Andrézieux-Bouthéon FC

Samedi 22 août : 1re journée de National 2

Source : AS Saint-Étienne