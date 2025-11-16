L'ASSE se déplaçait au Stade Gaston-Gérard hier soir pour affronter Quetigny (R2). Les Verts se sont imposés sur le score de 1-3 avec trois réalisations signées Paul Eymard, Djylian N'Guessan et Kévin Pedro. Un symbole fort pour ces joueurs formés au club qui ont donc su saisir leur chance. Tous n'auront pourtant pourtant peut-être pas l'opportunité de revoir le groupe professionnel dans les prochaines semaines.

"Quand on est réserviste, il faut être prêt à la moindre opportunité qui se présente et faire de son mieux pour profiter de cette chance offerte", expliquait Eirik Horneland en conférence de presse jeudi. C'est ce qu'ont fait les jeunes joueurs de l'équipe réserve de l'ASSE présents sur le pelouse hier soir, en restant appliqués tout au long de la rencontre.

Eymard, une première réussie

Aligné pour la première fois de sa jeune carrière avec les professionnels, Paul Eymard a livré une belle prestation hier soir. Dans un poste inhabituel d'ailier droit, le milieu de terrain né en 2008 s'est montré juste techniquement et concerné. Il s'est d'ailleurs offert le luxe d'ouvrir le score (11e), très bien servi par Aïmen Moueffek. Eymard aurait même pu s'offrir un doublé quelques minutes plus tard, d'un extérieur du pied très osé à 25 mètres des cages adverses. Il a également multiplié les tentatives en seconde période (65e, 82e et 86e), sans davantage de réussite.

Très en vue, et ce encore plus après son repositionnement dans l'entrejeu une fois Moueffek sorti, Eymard a donc répondu présent pour sa première. De quoi le revoir prochainement sous les ordres de Eirik Horneland ? Pas si sûr. La situation contractuelle du jeune milieu de terrain empêche pour le moment l'ASSE de l'exposer véritablement. Si Eymard souhaite signer son premier contrat professionnel dans le Forez, d'où sa réintégration au groupe réserve il y a quelques semaines, ce n'est pas forcément le cas de son entourage. L'idée est donc que l'international français dans les catégories de jeunes paraphe son contrat après le 5 janvier, date à laquelle il sera majeur et n'aura donc plus besoin d'un tuteur légal pour s'engager sur le long terme avec les Verts.

N'Guessan a enfin marqué

Huit apparitions en Ligue 1 la saison dernière n'avaient pas permis à Djylian N'Guessan d'inscrire son premier but en Vert. Après une blessure et une participation à la Coupe du monde U20, l'attaquant de 17 ans était de retour dans le Forez en octobre. Pas convoqué pour les rencontres de Ligue 2 des dernières semaines, il effectuait son premier groupe de la saison hier. Aligné à la pointe de l'attaque, il n'a pas brillé en première période, avant de réagir de la meilleure des manières dès le retour des vestiaires. Suite à un bon centre de Jules Mouton à la 48e, N'Guessan propulsait le ballon au fond des filets. Beaucoup plus disponible durant le second acte, l'attaquant formé au club a finalement disputé l'intégralité de la partie.

Comme pour Paul Eymard, rien ne dit que Djylian N'Guessan revêtira de nouveau le maillot Vert en compétitions officielles dans les prochaines semaines. La faute là aussi à une histoire de contrat (fin du bail en juin 2027). L'entourage du joueur, qui occupe une place importante dans sa carrière, ne veut absolument pas entendre parler d'une prolongation. Une situation qui pourrait mener à un départ cet hiver ou l'été prochain afin que l'ASSE puisse encaisser une indemnité de transfert. Et qui ne poussera pas le club à donner du temps de jeu à sa pépite offensive.

Pedro sur sa lancée

Lancé dans le grand bain contre Troyes il y a une semaine, Kévin Pedro avait impressionné en livrant une copie de haut niveau face au leader du championnat. De nouveau titularisé aux côtés de Mickaël Nadé, le défenseur central né en 2006 y est lui aussi allé de son but hier. Suite à un centre mal repoussé par Quetigny, le jeune joueur plaçait un coup de tête puissant pour tromper le gardien adverse (67e). Seul bémol de la soirée : une lecture de trajectoire approximative qui a mené au pénalty concédé puis transformé par l'équipe de R2. Brice Maubleu reste toutefois le principal fautif sur cette action qui serait probablement restée anecdotique sans une sortie non maîtrisée.

Avec un Chico Lamba blessé, un Maxime Bernauer en phase de reprise et un Dylan Batubinsika mis de côté, Kévin Pedro pourrait bien enchaîner face à Nancy samedi prochain. Le jeune défenseur central formé au club a satisfait jusqu'à présent et devrait donc logiquement être reconduit par Eirik Horneland.