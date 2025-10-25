Le dossier Paul Eymard, longtemps source de tension entre le jeune milieu et son club formateur, semble enfin s’apaiser. Après plusieurs semaines d’incertitude, le joueur de 17 ans a fait un pas vers l’ASSE, et tout laisse penser qu’une prolongation pourrait bientôt être officialisée.

Formé à l’AS Saint-Étienne depuis la pré-formation, Paul Eymard a souvent été décrit comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation. Cependant, sa situation contractuelle a longtemps alimenté les inquiétudes du club et des supporters. Alors que tout semblait prêt avant son départ pour l’Euro U17, les sollicitations reçues après la compétition avaient fait basculer le dossier dans la tension.

Mais depuis quelques semaines, le vent a tourné. Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a confirmé le retour du jeune joueur à l’entraînement avec le groupe professionnel, un signal fort envoyé dans ce dossier délicat : “Paul Eymard est de retour avec nous. On l’a eu pendant la pré-saison, puis il est retourné travailler avec les équipes du centre. Il est revenu depuis deux semaines et ça se passe très bien. C’est une très bonne nouvelle de l’avoir parmi nous.”

Le technicien norvégien a également souligné l’importance de construire de la continuité et de la régularité autour du milieu stéphanois : “L’enjeu majeur, c’est qu’il s’habitue à être avec nous au quotidien. Il s’entraîne régulièrement avec le groupe, jouera avec la réserve, et pourra intégrer l’équipe première quand il sera prêt.”

Un projet clair pour relancer le jeune milieu de l'ASSE

Cette réintégration progressive témoigne de la volonté du club de réinscrire Eymard (portrait ici) dans le projet sportif. Le staff a choisi la patience et la stabilité : lui permettre de retrouver du rythme avec la réserve stéphanoise avant de viser plus haut.

Le club mise sur cette période pour lui redonner confiance et renforcer son attachement à l’ASSE. L’objectif est clair : faire d’Eymard un élément clé de la génération montante du centre de formation, aux côtés de jeunes comme Nadir El Jamali ou Luan Gadegbeku.

D’ailleurs, l’ASSE a choisi de ne pas libérer le joueur pour la Coupe du monde U17 au Qatar en novembre prochain, selon les informations de Loic Tanzi, journaliste de l'Équipe. Une décision assumée, visant à préserver sa progression et éviter toute perturbation contractuelle à un moment crucial. Un choix fort, qui confirme la volonté des dirigeants de tout faire pour verrouiller leur jeune talent.

Une prolongation désormais en bonne voie

À quelques semaines de sa majorité, fixée au 5 janvier prochain, le dossier semble sur la voie de la résolution. Selon nos informations, Paul Eymard aurait manifesté son souhait de poursuivre l’aventure avec son club formateur, conscient de la confiance renouvelée que lui témoignent ses dirigeants.

Les discussions autour d’une prolongation de trois saisons se sont intensifiées ces derniers jours et pourraient aboutir rapidement. Si rien n’est encore signé et devrait aboutir en janvier prochain, le climat est désormais bien plus apaisé. Le joueur s’entraîne avec le sourire, le staff apprécie son attitude..

Après des semaines d’incertitude, l’ASSE semble avoir trouvé le bon équilibre entre fermeté et bienveillance. Le retour de Paul Eymard dans le groupe professionnel est plus qu’un symbole : il marque le début d’un nouveau chapitre dans la relation entre le club et l’un de ses plus grands espoirs.