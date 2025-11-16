L'ASSE entrait en lice pour le 7e tour de Coupe de France contre Quetigny. En maitrise, les Verts se sont qualifiés pour le 8e tour de Coupe de France. Voici les tops et flops de cette rencontre.

Les Verts faisaient leur entrée en lice en Coupe de France face à un club de Régional 2, Quetigny situé vers Dijon. Ville où se déroulait la rencontre au stade du DFCO. Les Stéphanois, largement favoris, ont assumé leur statut en s’imposant 1-3.

Les hommes d’Horneland disputaient leur premier match dans cette Coupe de France. En pleine période de trêve internationale, le club du Forez doit s’appuyer sur sa jeunesse. Et c’est d’ailleurs Paul Eymard qui va ouvrir les débats. À 17 ans, le joueur de l’ASSE a inscrit son premier but chez les pros. Quetigny va ensuite revenir à hauteur des Verts avant la pause grâce à un penalty transformé par Jeremy Szurlej.

Longue interruption

Le brouillard se fait de plus en plus pressant à Dijon et la rencontre va reprendre 1 h après le coup de sifflet annonçant la mi-temps. Les Verts reviennent avec d’autres intentions et vont inscrire deux nouveaux buts en deuxième période. Kevin Pedro et N’Guessan sont les deux autres buteurs verts.

LES TOPS DE L’ASSE

Moueffek en patron

Titulaire au milieu de terrain comme à son habitude, Moueffek aura été à la hauteur ce samedi soir. Délivrant même une passe décisive pour Eymard. Le Marocain a clairement été le leader sur cette rencontre et a guidé ses coéquipiers très jeunes vers le chemin de la victoire !

Eymard et N’Guessan assument les attentes et marquent

Les deux jeunes attaquants de 17 ans ont marqué ce samedi soir et ont répondu à l’appel d’Horneland. Il devrait sans doute retrouver du temps de jeu dans cette compétition qui s’y prête.

L’ASSE n’a pas manqué de classe en ne souhaitant pas reprendre

Malgré l’interruption et la première période difficile pour les Verts, ils ont bel et bien souhaité continuer la rencontre malgré le brouillard imposant. Quetigny logiquement voulait poursuivre et c’était aussi la volonté des Foréziens. Un geste de grande classe car les Verts auraient pu y voir un intérêt s’ils n'avaient pas souhaité jouer le deuxième acte.

LES FLOPS DE L’ASSE

Les conditions de la rencontre

Quetigny se souviendra de cette rencontre, mais encore plus au vu des circonstances. La météo était pas clémente. Le brouillard a perturbé cette affiche, provoquant une interruption d’une heure empêchant l’entame de la deuxième période. Mais les arbitres ont malgré tout décidé de reprendre le jeu. Score final 1-3 pour les Verts.

Brice Maubleu

Habituel remplaçant de Larsonneur, Maubleu était choisi ce samedi dans les cages. Mais l’ancien Grenoblois n’a pas convaincu. Sur une de ses seules interventions du match, il a été fautif, provoquant un penalty qu’il n’a pas su arrêter par la suite.

Dennis Appiah

Capitaine, ce samedi le latéral droit a eu du mal dans cette rencontre. L’ancien Nantais avait du mal à se rendre disponible et à jouer vers l’avant. En manque de temps de jeu, il n’est pas surprenant de voir Appiah en difficulté !

Quentin Verchère