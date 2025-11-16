L'ASSE se déplaçait hier soir au Stade Gaston-Gérard pour son entrée en lice en Coupe de France. Les Verts ont su se sortir du piège de Quetigny (R2) malgré une équipe largement remaniée entre blessures et départs en sélection. Après leur défaite 1-3, les membres du club bourguignon ont toutefois voulu retenir le positif de cette incroyable soirée. Des réactions recueillies par Le Bien Public.

David Régnet (entraîneur de Quetigny) : « C'est une grosse fierté, on a montré un beau visage. Qui aurait cru que l'on tienne tête jusqu'à la mi-temps ? Ce sont des belles émotions. La mi-temps a été lunaire et ça a été compliqué de gérer un épisode comme celui-ci. C'était dur musculairement pour reprendre, on n'est pas des athlètes de haut niveau. On sentait beaucoup de concentration, les garçons étaient focus sur ce qu'ils devaient faire. Saint-Etienne est bien rentré dans sa deuxième mi-temps. On va encore profiter, on aura des sourires et des souvenirs, on va les partager. »

Des joueurs fiers de leur match face à l'ASSE

Anthony Szurlej (milieu offensif de Quetigny) : « C'est une magnifique soirée, on a réussi à tenir tête à Saint-Etienne en première mi-temps. C'était incroyable, on n'a aucun regret, on en a profité, on s'en souviendra toute notre vie. On a pris un but rapidement et on pouvait se dire que ça allait être compliqué. On n'a rien lâché, le penalty nous fait du bien et ça nous a remis dedans. Mon but ? C'était une sensation incroyable. »

Lucas Baudier (défenseur de Quetigny) : « Beaucoup de fierté, on a joué l'un des plus grands clubs français, on n'a pas été ridicule, on a fait un bon match défensivement, on a marqué un but, on a eu des occasions, on a accroché le score le plus longtemps que l'on pouvait. On a rendu fière la ville. Ce n'est que du bonheur. L'arrêt du match était très long, ce n'était plus pareil dans la tête. »