Malgré une infériorité numérique dès la 47e minute, les joueuses de l’ASSE ont décroché leur premier point de la saison sur la pelouse du Havre. Un nul 0-0 à valeur de victoire, salué par leur coach.

Ce déplacement au Havre n’avait rien d’anodin. Dans une entame de championnat difficile, les Stéphanoises avaient un objectif clair : décrocher enfin leurs premiers points.

Dès les premières minutes, les Normandes mettent la pression, mais Alice Pinguet rassure d’entrée (2e). L’ASSE plie mais ne rompt pas. Gajic (12e) puis Cambot (21e) allument les premières mèches stéphanoises. Si Le Havre pousse, l’ASSE se montre solide et tente de piquer en contre. Hornemann, bien servie par Cambot, manque d’un rien l’ouverture du score (27e).

À dix contre onze, les Vertes font bloc

Le tournant du match intervient dès le début de la seconde période, avec l’expulsion de Marion Romanelli (47e) pour une deuxième faute. L’ASSE se retrouve en infériorité numérique, mais ne lâche rien. L'entrée de Lamontagne (65e), puis celle de Bien-Aimé (78e), apportent de l'énergie dans les jambes.

Dans les dernières minutes, Le Havre tente de faire la différence sur coup de pied arrêté, mais Alice Pinguet, impériale, sécurise ce point si précieux (90e+2). C’est un premier clean sheet et un nul qui fait du bien moralement.

Les mots forts de Sébastien Joseph

Le coach des Vertes n’a pas masqué sa fierté après ce nul.

Sébastien Joseph (ASSE). "On aurait aimé ramener les trois points aujourd'hui, mais au vu du scénario, on se contentera d'un point. On s’est retrouvé à 10 très tôt en début de deuxième période. Mais ce que l’on a montré dans les valeurs, avec de la solidarité et de la combativité pour ramener ce point, c’est exactement ce que l’on veut voir et ce que l’on doit transmettre à chaque match."

Et d’insister sur le premier match sans encaisser de but :

"Le fait de rester solide défensivement et de ne pas prendre de but, c'était aussi extrêmement important. C'est notre premier match sans prendre de but. Je dirais qu’il y a des nuls qui ont la saveur de victoires au vu de certains scénarios, celui-ci en fait partie."

Place à la trêve désormais pour l'ASSE

Sébastien Joseph (ASSE). "Je pense que la pause sans match jusqu’au 1er novembre fera du bien, pour les organismes notamment. Je pense que ça sera dur pour certaines joueuses qui vont partir en sélection et qui auront peu de temps entre leur retour et le match suivant. Cela va faire du bien à la tête d'avoir une période sans match en ayant pris notre premier point, tout en travaillant pendant cette période pour aller chercher trois points dès le match suivant."