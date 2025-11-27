Deux jeunes talents de l’ASSE appelés en Équipe de France U16 : le Centre de Formation validé. L’annonce est tombée. Johann Radet, sélectionneur des U16 France, a dévoilé la liste des 34 joueurs retenus pour le stage « Avenir » à Clairefontaine du 1er au 4 décembre.

Une session cruciale pour la génération 2010, conclue par une rencontre face aux U17 du SM Caen le 3 décembre. Et deux jeunes joueurs de l’ASSE y figurent déjà. Deux recrues estivales qui confirment la qualité du recrutement stéphanois. Leur présence récompense aussi les efforts du Centre de Formation, notamment dans le recrutement des régions du sud et de l'Île-de-France.

L’ASSE voit ainsi deux de ses dernières trouvailles intégrer le cercle très fermé des talents suivis par la Fédération. Une reconnaissance importante. Elle témoigne du travail des équipes de détection et de formation. Et elle souligne les débuts prometteurs des deux joueurs concernés, déjà performants depuis leur arrivée.

Les débuts convaincants à l'ASSE de Fousseny Kaloga

Fousseny Kaloga fait partie des joueurs les plus observés de sa génération. Repéré par Hamdane Karouni et Mahamadou Gory, alors qu’il évoluait à l’US Roissy, il a ensuite rejoint l’US Torcy, un club réputé pour son exigence et sa capacité à produire des talents. Torcy a vu passer plusieurs jeunes devenus stéphanois, parmi lesquels Lucas Gourna-Douath, Marwan Nzuzi, Mathys Amougou, ou encore les plus récents Fodé Camara, Axel Dodote, Rayan Aït-Amer et Tidiane Vibert.

L’arrivée de Kaloga à Saint-Étienne s’inscrit donc dans une continuité naturelle. Depuis cet été, le jeune attaquant accumule les minutes en U17 Nationaux. Neuf matchs sur onze sous les ordres de David Le Moal. Une intégration rapide. Un impact immédiat. Sa sélection en Bleu récompense ce début de saison solide et sa capacité à répondre aux exigences d'un centre de formation. Le stage de Clairefontaine représentera pour lui une nouvelle étape, un test idéal pour évaluer son adaptation au rythme international et confirmer son statut dans une génération dense.

Paolo Freychet, une progression fulgurante malgré une arrivée retardée

Le second Stéphanois appelé, Paolo Freychet, a suivi un parcours différent. Formé au FC Sète puis au Pôle Espoir, il évoluait à l’AS Béziers pendant son recrutement par Kaisse Hannachi, responsable du secteur Méditerranée. Blessé à son arrivée, il a dû patienter avant de se montrer. Mais ces dernières semaines ont prouvé qu’il montait en puissance.

Ce week-end, il a même effectué sa première entrée en U17 Nationaux lors de la victoire 2-0 contre le Gazelec Ajaccio. Une progression qui tombe au bon moment. Sa sélection confirme la confiance du staff fédéral en son potentiel, mais aussi la pertinence du choix stéphanois de l’avoir attiré.