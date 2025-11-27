La fin de la phase aller de l'Arkema Première Ligue approche à grands pas. Il ne manque plus que trois rencontres aux Vertes pour être à la moitié du championnat. Avant-dernière, l'ASSE est en difficulté avant d'affronter la lanterne rouge Lens ce vendredi à 21h !

ASSE - Lens, ou l'inverse... c'est toujours une affiche très attendue. Promu en Arkema Première Ligue, Lens va donc recevoir Saint-Étienne ce vendredi... L'occasion de fêter la Sainte-Barbe avec quelques jours d'avance ! Un match qui se déroulera à Bollaert. Sur le papier, cette affiche est belle, mais sur le terrain, les deux équipes sont pour l'instant en grandes difficultés.

L'ASSE battue par Paris

L'ASSE s'est inclinée deux fois en l'espace de quelques jours. D'abord contre Strasbourg (reprise de la rencontre suite au brouillard), puis à la maison contre le PSG. Réduites à 10, les Vertes ont pourtant réduit la marque pour revenir à 2-1. Mais, malheureusement, dans le dernier quart d'heure, le PSG a marqué deux nouveaux buts portant le score à 1-4. Avant-dernière, l'ASSE ne compte que quatre points en huit journées... Avec 1 victoire, 1 nul et 6 défaites, le début de saison est cauchemardesque. Si l'on ajoute l'élimination en Coupe de la LFFP dans un groupe accessible, le bilan s'alourdit encore.

Une équipe de Lens, dans l'urgence de prendre des points !

Mais Lens est encore plus en délicatesse que l'ASSE, avec un seul point au compteur obtenu face à Strasbourg il y a deux mois. Cette rencontre est à double tranchant ! Les Vertes peuvent mettre cet adversaire à six points, ou Lens peut revenir à hauteur des Stéphanoises.

Au Stade Bollaert, face à la lanterne rouge d'Arkema Première Ligue, il ne faudra alors pas se manquer. En tout cas, Sébastien Joseph semble vouloir s'appuyer sur ce qu’il a vu face au PSG pour marquer le coup !

"Ce que l’on fait chez nous à Salif-Keita est plutôt bon, et j’espère que sur toute la deuxième partie de saison où l’on va moins faire de très longs déplacements, on remplira nos objectifs."