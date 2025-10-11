Jeudi prochain, l’AS Saint-Etienne (ASSE) organise une course solidaire au cœur de la ville, au départ de la Place Jean-Jaurès. Objectif : soutenir l’association Délivraide et lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. Une belle initiative du club stéphanois.

L’ASSE se mobilise pour les étudiants en ce mois d’octobre. Pour la réception de Pau, le mardi 28 octobre prochain, le club stéphanois à lancé une opération soirée étudiante sur sa billetterie en proposant un tarif à 15€ dans la tribune Pierre Faurand à toute personne ayant une carte étudiante ou un abonnement COMPASS’. Avant cela, une course solidaire aura lieu, le 16 octobre prochain pour aider la lutte contre la précarité alimentaire qui touche les étudiants.

Une mobilisation collective pour les étudiants

Toujours soucieuse de son ancrage local, l’AS Saint-Étienne poursuit sa démarche citoyenne avec une action concrète : une course solidaire ouverte à tous les habitants de la région. Deux parcours (de 5 et 8 kilomètres) seront proposés ce jeudi, place Jean-Jaurès, pour soutenir Délivraide, une association engagée dans la lutte contre la précarité alimentaire étudiante.

Pour participer, rien de plus simple : apporter une denrée alimentaire non périssable, comme un paquet de pâtes ou une boîte de conserve. Ces dons seront collectés sur place puis redistribués aux étudiants dans le besoin.

“C’est une belle occasion de courir dans la bonne humeur, tout en contribuant à une collecte utile et en découvrant l’action de Délivraide”, explique Thomas Granger, Responsable Communication de l’ASSE au micro de TL7.

Cette opération incarne parfaitement la volonté du club de renforcer son impact social auprès de la jeunesse stéphanoise. Dans un contexte où la précarité étudiante ne cesse d’augmenter, l’ASSE souhaite jouer son rôle d’acteur solidaire, au-delà du terrain.

Une seconde collecte avant ASSE - Le Mans

Pour celles et ceux qui ne pourront pas participer au run, le club n’oublie personne : une collecte sera organisée samedi, sur le parvis du stade Geoffroy-Guichard, avant le coup d’envoi du match contre Le Mans, 2 jours plus tard. L’occasion pour les supporters des Verts d’apporter, eux aussi, leur contribution à cette initiative généreuse.

Par ce double engagement, l’ASSE prouve une fois encore que son emblème dépasse le sport : il symbolise une communauté unie autour des valeurs de solidarité, de partage et d’entraide.