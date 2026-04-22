La fin de la saison du championnat d'Arkema Première Ligue se rapproche très rapidement. Ce mercredi 22 avril, après une coupure en raison de la trêve internationale, l'ASSE féminines se déplaçait sur la pelouse du PSG. Résumé de la rencontre.

A trois journées de la fin du championnat, la course au maintien est toujours aussi serré ! Avant cette rencontre, trois équipes se tenaient au coude à coude avec 12 points : Montpellier, Lens et l'ASSE. Face au PSG ce soir, les stéphanoises avaient à cœur de faire de leur mieux pour revenir avec un résultat favorable. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Yannick Chandioux s'est exprimé.

"Le plus important sera le déplacement à Montpellier, c’est à prendre en compte dans notre préparation. Nous sommes en fin de saison, au lendemain d’une trêve internationale, avec des joueuses qui ont des états de forme différents. Certaines ont eu de longs retours de sélection, avec parfois même du décalage horaire. Dans notre situation, nous devons impliquer l’ensemble du groupe : tout le monde aura son rôle à jouer."

La composition de l'ASSE

Résumé de la rencontre

Le PSG traverse actuellement une très belle dynamique et les stéphanoises en ont fait les frais. Après un début d’année difficile marqué par une élimination dès la phase de ligue en Ligue des champions, les joueuses de Paulo César ont signé, ce mercredi face à l’ASSE (2-0), une cinquième victoire consécutive.

Globalement dominatrices, sans toutefois multiplier les occasions franches (77 % de possession, 6 tirs cadrés), les Parisiennes ont fait la différence après la pause. Bien servie au second poteau par Olga Carmona à la 52e minute, Merveille Kanjinga a conclu avec sang-froid pour ouvrir le score. Puis, à un quart d’heure du terme, Romée Leuchter a repris un centre d’Elisa De Almeida afin de sceller définitivement le succès parisien (74e). Les Vertes joueront contre Montpellier ce samedi à 21h.