Le championnat d'Arkema Première Ligue n'est pas encore terminé. Il ne reste plus que trois journées, mais une dernière trêve internationale a actuellement lieu. Alice Pinguet, gardienne stéphanoise, a été retenue avec l'Équipe de France U23.

Depuis plusieurs années, Alice Pinguet enchaîne les sélections avec les équipes de France jeunes. La portière de l'ASSE a joué avec les U16 et a enchaîné jusqu'à la sélection U23. Mais, il y a quelques semaines, la native de Nevers a reçu une autre bonne nouvelle en rejoignant l'Équipe de France A !

Une première sélection avec la France

En effet, Laurent Bonadei a dû pallier plusieurs absences au poste de gardienne de but. Alice Pinguet a donc été retenue pour assister aux deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Deux rencontres s'étaient disputées face à la République d’Irlande, puis la Pologne au début du mois de mars. Interrogée il y a quelques semaines, Alice Pinguet s'était confiée sur les coulisses de cette sélection. « Mon coach chez les U23 (Fabien Lefèvre) est venu me voir et m’a dit : "Fais vite tes affaires, tu pars en Irlande avec l’Équipe de France". J’étais très surprise ». Cette semaine, la gardienne de l'Équipe de France a appris une nouvelle sélection, mais cette fois-ci avec les U23, pour un stage en Espagne

Un rassemblement d'une semaine

Sélectionnée aux côtés d'Alyssa Fernandez (Standard de Liège) et Elisa Gautier (Olympique de Marseille), la gardienne de l'ASSE est la gardienne et la joueuse la plus âgée du groupe de la France. Née en 2002, Alice Pinguet a en plus disputé quatre rencontres avec la France. Son bilan : 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Alice Pinguet n'avait pas encaissé de buts le 23 octobre dernier face au Portugal.

Là, elle aura l'occasion de porter de nouveau la tunique de la France à deux reprises. Les Bleues affronteront l'Écosse le 12 avril à Murcia, puis les États-Unis ou le Danemark le 12 avril dans la ville de Pinatar, située en Espagne également.

La gardienne reviendra ensuite à l'ASSE pour affronter le PSG le 22 avril, Montpellier le 25 avril dans une recontre capitale dans la course au maintien. Enfin, les Vertes termineront la saison à la maison face à Fleury. Ce match aura lieu le 06 mai prochain. Les stéphanoises seront ensuite fixés sur leur sort... A moins qu'une décision, concernant l'avenir du DFCO ne tombe...