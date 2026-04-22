Formé à l’ASSE, Rayan Aït Amer quitte le club après une saison contrastée malgré des statistiques impressionnantes chez les jeunes. Un départ qui interroge.

Arrivé à l’ASSE en provenance de l’US Torcy, Rayan Aït Amer faisait partie des profils suivis avec attention au centre de formation (portrait ici). Né en 2008, le milieu de terrain s’est construit loin des projecteurs, en Île-de-France, où il a gravi tous les échelons depuis les U6. Son arrivée dans le Forez en U16 marquait une étape logique dans sa progression. Pendant trois saisons, il a connu plusieurs staffs et catégories, de Kevin De Jesus en U16 à Frédéric Dugand en U19, en passant par David Le Moal. Un parcours complet, mais qui ne débouchera pas sur une prolongation.

Aït Amer, des statistiques qui interpellent

La saison dernière restera comme une saison marquante dans la trajectoire du jeune franco-algérien. Aligné dans un rôle de milieu relayeur, Rayan Aït Amer a surpris tout le monde par son efficacité offensive. Avec 20 buts inscrits sur l’ensemble de la saison, dont 17 en championnat et 3 en playoffs, il s’est imposé comme un élément décisif dans les moments clés.

Des chiffres rares pour un joueur évoluant à ce poste. Sa capacité à se projeter, à flairer les bons coups et à peser dans les matchs importants a marqué les observateurs. Cette saison, il a poursuivi sur une dynamique intéressante avec les U19, trouvant régulièrement le chemin des filets (5 buts et 7 passes décisives). Pourtant, cela n’a pas suffi à convaincre totalement en interne.

Une concurrence accrue à l’ASSE

Malgré ses performances, Rayan Aït Amer n’a disputé que deux rencontres avec le groupe réserve. Un signal fort dans une saison où la hiérarchie semblait déjà se dessiner. Les dirigeants stéphanois ont fait le choix de ne pas le prolonger à l’issue de son contrat aspirant.

Dans le même temps, le club a décidé de miser sur d’autres profils, notamment des joueurs plus jeunes. Aboubakar Traoré et Nils Rised, tous deux issus de la génération 2009, incarnent cette nouvelle orientation. À cela s’ajoute l’arrivée du jeune camerounais David Mimbang, lui aussi né en 2008, qui viendra renforcer le vivier pour la saison prochaine.

Un contexte qui laisse peu de place à certains talents pourtant performants. Comme plusieurs éléments de la génération 2008, Aït Amer doit désormais se tourner vers un nouveau projet.

Un avenir à écrire pour Aït Amer

Libre de tout contrat en juin prochain, Rayan Aït Amer ne devrait pas rester longtemps sans point de chute. Son profil, ses statistiques et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous devrait attirer l’intérêt de plusieurs clubs.

À seulement 18 ans, tout reste à construire pour ce joueur capable de faire la différence depuis le milieu de terrain. Son départ de l’ASSE marque la fin d’un cycle, mais aussi le début d’un nouveau défi. Une chose est sûre : ses performances passées pourraient rapidement lui ouvrir des portes ailleurs.

L’ASSE, de son côté, tourne une page et confirme sa volonté de renouveler en profondeur certaines générations du centre de formation.