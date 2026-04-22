Philippe Montanier lui-même l'a souligné : les Stéphanois ne méritaient certainement pas mieux face à Bastia. Pris à défaut dès la première minute de jeu, les Verts ont concédé la première défaite depuis janvier sans se révolter. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

L’ASSE a tout manqué face à Bastia. Surpris dès la première minute, les Stéphanois sont restés apathiques durant le reste de la rencontre. Ils ont même encaissé un deuxième but en toute fin de match face à une équipe qui, pourtant, n’avait plus gagné depuis onze rencontres.

L'opération comptable est loin d'être satisfaisante. Dans le rétro, Le Mans recolle aux Verts (57 points). "On a probablement dit adieu au titre", avoue Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Surtout, l'ASSE n'a pas remporté une seule opposition de la saison face aux Corses. "Le bilan contre Bastia cette est catastrophique. Si on avait été sérieux, on n’en serait pas là. Avec cinq points de plus, on ne serait pas en train de se demander si on va monter ou si on ne va pas monter", relève Pierre, chroniqueur.

L'ASSE "tend le bâton pour se faire battre"

Comme face à Nancy début avril, les Verts n'ont pas été au niveau dans les 10 premières minutes de la rencontre. Les joueurs de Philippe Montanier ont été pris à défaut dès la première minute de jeu, lorsque Alexandre Zaouai récupérait la balle dans le camp stéphanois avant de surprendre Gautier Larsonneur (1-0).

"Quand tu vas à l’extérieur chez une équipe qui joue sa survie, tu sais très bien que, pour elle, l’idéal, c’est de marquer vite, puis de fermer la boutique et de faire le dos rond pendant tout le reste du match", rappelle Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple vert qui a trouvé l'entame " complètement lunaire." »

À l'approche de la fin de saison, les Stéphanois n'avaient pas le droit à l'erreur. "J’ai l’impression qu’on tend le bâton pour se faire battre. Une équipe comme Saint-Étienne, dans la situation où elle est, avec cette volonté de remonter en Ligue 1, elle doit entamer ses matchs très, très fort." Face à un bloc bas, les Verts se sont mis "dans une situation délicate face à un bloc bas."

Pourtant, avec l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc, les Stéphanois semblaient sur la bonne voie. "C’était très fort, on arrivait à marquer très vite. Il y a eu plusieurs matchs comme ça où on frappait vite."

"On est arrivés la fleur au fusil"

Invaincus depuis la réception de Montpellier, les Verts se sont peut-être vus trop beaux. "On a fait preuve d’arrogance. On a fait preuve d’un manque d’humilité assez considérable", observe Sylvain.

À Bastia, les Stéphanois pensaient la victoire acquise. "Résultat des courses : on est arrivés la fleur au fusil. Quarante secondes plus tard, bim, but. Scénario catastrophique. Eux se sont retrouvés galvanisés, en mission."

Réginald Ray n'a même pas aligné son XI titulaire. "Il ne faut pas oublier qu’il avait laissé plusieurs titulaires sur le banc. On a quand même joué contre l’équipe bis de Bastia. (...) Il a voulu piquer tout le monde en lançant des gars qui jouaient beaucoup moins", rappel Sylvain.

Les Verts n'avaient qu'à "rivaliser dans l’état d’esprit pour remporter ce match."

Debrief Bastia - ASSE (2-0) : Une défaite AU PIRE DES MOMENTS