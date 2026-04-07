La crise qui touche Dijon, révélée par France Bleu et Le Bien Public, pourrait indirectement peser sur la course au maintien. Un contexte particulier pour l’ASSE féminine, toujours en grand danger à quatre journées de la fin.

Ce n’est pas encore une révolution… mais cela pourrait le devenir. D’après les informations de France Bleu et du Bien Public, la section féminine de Dijon traverse actuellement une situation financière délicate. Un déficit important fragilise le projet, avec des incertitudes autour de l’avenir du club à moyen terme. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, il est même précisé : "Par ailleurs, en l’absence de repreneur, aucune garantie ne peut être donnée quant au niveau de compétition des équipes pour la saison prochaine."

Pour l’heure, aucune décision n’est actée. Mais ce climat d’instabilité pourrait avoir des conséquences. Et dans une lutte pour le maintien aussi serrée, le moindre élément extérieur compte. Pourtant, le DFCO réalise une saison historique. Actuellement 5e d'Arkema Première Ligue.

L’ASSE sous pression au classement

Sur le terrain, la situation reste très tendue pour Saint-Étienne. Les Vertes occupent la 10e place sur 12 avec 12 points, à égalité avec Montpellier et Lens.

La règle est simple : les deux derniers descendent. Une menace bien réelle pour l’ASSE, qui n’a plus de marge dans ce sprint final.

Mais dans un scénario où un club ne pourrait pas se maintenir administrativement, des places pourraient se libérer. Le règlement encadre cette situation :

"Lorsque le nombre total des clubs devant composer un championnat la saison suivante est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation de ce niveau de compétition. Ce repêchage se fait selon les modalités spécifiques à chaque compétition. L’équipe classée dernière de son groupe (ou de son championnat) est reléguée sans possibilité de repêchage. Les équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées."

Seulement, il faut également bien prendre en compte que selon ce réglement, la dernière place condamne quoi qu’il arrive. En revanche, une 11e place pourrait laisser une porte ouverte.

Trois matchs pour sauver la saison

Avant toute projection, l’ASSE doit surtout regarder devant. Il reste quatre journées à disputer, avec un calendrier exigeant : PSG, Montpellier et Fleury. Le match face à Montpellier s’annonce déjà décisif. Un véritable tournant dans cette lutte pour le maintien. Les Stéphanoises devront aller chercher des points, coûte que coûte. Même face aux grosses équipes. Il serait bien sûr préférable pour les Vertes de terminer dans le top 10, afin d'assurer définitivement leur maintien.

Toulouse en D1, avec des anciennes Vertes

Pendant ce temps, Toulouse a déjà validé sa montée en Arkema Première Ligue. Un succès marqué par la présence de plusieurs anciennes joueuses de l’ASSE : Anaëlle Anglais, Fiona Bogi, Solène Champagnac et Marine Perea.

Un rappel que le club stéphanois sait former… mais doit désormais tout faire pour rester dans l’élite.