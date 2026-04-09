L’ASSE reçoit Dunkerque sur sa pelouse ce samedi soir, à l’occasion de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant cette nouvelle affiche, Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ça va de mieux en mieux pour tout le monde. On avait une journée avec deux options pour les joueurs. Ceux qui vont sur le terrain et ceux qui restent sur la séance en gym. Flo Tardieu et Nadir El-Jamali ne sont pas disponibles. J'ai eu ce dernier au téléphone ce mercredi. Il va bientôt nous rejoindre, tout se passe bien. Il voit son chirurgien ce vendredi ou la semaine prochaine.

Joao Ferreira a repris avec contact cette semaine. L'infirmerie se vide. Jaber est sélectionnable, c'est la première semaine qu'il fait complète, avec beaucoup d'intensité. Tous les feux sont ouverts."

Plus de peur que de mal pour Pédro et l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Kévin Pédro ? Plus de peur que de mal parce qu'il a redémarré l'entraînement mardi normalement. C'était la très bonne nouvelle. Michael Nadé ? Pareil, en pleine forme. Oui, Gautier Larsonneur était sur le banc, il démarrera le match à Dunkerque. C'est notre gardien numéro un, notre capitaine. Il a fait une très bonne semaine aussi d'entraînement. On récupère toutes nos forces vives.

12 défenseurs pour les Verts

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Max (Bernauer) était au repos ce jeudi parce qu'il a fait une grosse charge d'entraînement, parce qu'ils ont commencé à s'entraîner dès dimanche. Il a eu du temps de jeu avec la réserve. C'était prévu qu'aujourd'hui, lui et Jylian N'Guessan soient au repos, en récup. Max Bernauer est sélectionnable aussi. J'ai 12 défenseurs, dont six centraux. Je cherche une nouvelle tactique..."

Avec ces retours, la concurrence s'annonce rude pour l'ASSE. C'est notamment le cas en défense central avec Maxime Bernauer qui postule pour un retour.

Composition probable : Larsonneur - Pedro - Lamba - Le Cardinal - Old - Kanté - Boakye - Moueffek - Cardona - Stassin - Davitashvili