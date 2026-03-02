Alice Pinguet, gardienne de l’ASSE, a été appelée pour la première fois avec l’Équipe de France A. Une grande première pour la portière stéphanoise et un signal fort pour le club en Arkema Première Ligue.

C’est une nouvelle qui fait la fierté du Peuple Vert. En stage avec les U23 à Clairefontaine, Alice Pinguet a été appelée en renfort par le sélectionneur national Laurent Bonadei pour intégrer le groupe A de l’Équipe de France féminine de football. Une convocation inattendue, mais méritée, pour la gardienne de l’AS Saint-Étienne.

À 23 ans, la Stéphanoise franchit un cap majeur dans sa carrière. Elle profite des incertitudes physiques autour de Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud pour découvrir le plus haut niveau international. Après une séance d’entraînement à Clairefontaine, elle s’envolera pour Dublin avec le groupe France.

Alice Pinguet appelée avec l’Équipe de France A

Cette convocation intervient dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. Les Bleues affronteront la République d’Irlande, mardi 3 mars à Dublin, avant de recevoir la Pologne samedi 7 mars à Dijon.

Pour Alice Pinguet, il s’agit d’une première intégration chez les A. Jusqu’ici, la gardienne née à Nevers avait porté le maillot tricolore chez les jeunes : U16, U17, U19, U20 et plus récemment U23. Son parcours en bleu est solide, avec déjà plusieurs sélections et un titre aux Nike International Friendlies U20 en 2019.

Arrivée à l’ASSE à l’été 2025 après des passages à Dijon, au PSG ou encore au Havre, la portière s’est rapidement imposée comme un élément fiable en Arkema Première Ligue. Ses performances régulières n’ont pas échappé au staff tricolore.

Une récompense pour l’ASSE et le travail de fond

Cette première sélection vient aussi saluer le travail réalisé du côté du Forez. Voir une joueuse de l’ASSE intégrer le groupe A de l’Équipe de France féminine est un symbole fort pour le développement de la section féminine.

Dans un contexte où le football féminin français gagne en visibilité, cette convocation met en lumière la progression d’Alice Pinguet. Son profil correspond aux standards modernes du poste.

Les Bleues entameront leur campagne mondiale au Tallaght Stadium face à l’Irlande (27e au classement FIFA). Un rendez-vous important dans la course vers le Mondial 2027, organisé au Brésil.

Mais l’information majeure reste ailleurs : Alice Pinguet intègre pour la première fois le groupe A de l’Équipe de France. Une étape déterminante dans sa carrière… et peut-être le début d’une nouvelle dimension pour la gardienne de l’ASSE. Cela rappel, il y a maintenant un an et demi et la convocation de Cindy Caputo, avant-centre de l'ASSE, à l'époque en équipe de France