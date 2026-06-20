En attendant la reprise du championnat de Seconde Ligue, l'ASSE enregistre des mouvements dans son effectif. Après le départ de Chloé Tapia qui s'est engagée avec Toulouse, le mercato se poursuit ! Il promet d'être agité dans les semaines à venir... Dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. Un retour est même attendu !

Verte de cœur et au club jusqu'en juin 2024, Ninon Blanchard pourrait faire son retour à l'ASSE ! Passée par l'OM ces deux dernières saisons, Ninon était une joueuse majeure de l'effectif marseillais. Elle aura notamment contribué à l'accession du club en Arkema Première Ligue la saison dernière. Cette année encore, elle a pris part à 20 rencontres sur 22.

Un retour imminent à l'ASSE

Après avoir annoncé son départ il y a deux ans de Saint-Étienne, Ninon Blanchard devrait cette fois-ci faire son retour, selon Le Progrès. Ninon Blanchard a l'avantage de très bien connaître le club. Elle devrait s'intégrer rapidement dans l'effectif de Yannick Chandioux. Du 06 au 09 août, plusieurs recrues devraient déjà être officialisées lors du stage au Chambon-sur-Lignon. Une rencontre face à Grenoble sera d'ailleurs programmée le 08 août.

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Un départ de plus pour les Vertes

Après Chloé Tapia, c'est cette fois-ci Morgane Belkhiter qui quitte l'ASSE. C'est la joueuse elle-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Éloignée des terrains depuis de longues semaines, elle a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Elle évoque notamment sa mise à l'écart lors du retour de la CAN. Elle explique qu'à partir de ce moment-là, elle a dû s'entraîner seule, sans aucune considération humaine... Pour autant, l'ancienne joueuse de l'ASSE indique être restée professionnelle.

Elle exprime le fait que le plus dur a été tout le silence autour de cette affaire. Morgane avait besoin d'en parler pour "se libérer d'un poids qu'elle porrte depuis longtemps". Malgré tout, elle souhaite remercier les supporters et les personnes qui l'ont soutenue.