Double buteur, fin mai, lors du match des héros, Brandao, qui a fêté ses 46 ans le 16 juin, a pu faire chavirer à nouveau le Chaudron. Douze ans après son départ de l'ASSE, le brésilien poursuit son rêve d'entraîner un jour au plus haut niveau du football européen.

Il y a des joueurs dont le simple nom éveille une nostalgie immédiate dans le Forez. Avec sa démarche puissante, son jeu de tête dévastateur et son sens inné du sacrifice, Brandao a marqué l'histoire moderne de l'AS Saint-Étienne. Treize ans après avoir mis fin à plus de trois décennies de disette de titres chez les Verts, le colosse brésilien trace sa route loin des projecteurs de la Ligue 1. Entre l'agro-négoce au Brésil et sa nouvelle carrière d'entraîneur en Europe, zoom sur la nouvelle vie d'Evaeverson Lemos da Silva.

Le roi de la Coupe de la Ligue : De l'OM à l'apothéose à l'ASSE

Avant de faire chavirer le peuple vert, Brandao s'était déjà forgé une solide réputation de machine à gagner. Révélé en Europe au Shakhtar Donetsk (91 buts en 220 matchs), il pose ses valises à l'Olympique de Marseille à l'hiver 2009. Sur la Canebière, il rafle un titre de champion de France et deux Coupes de la Ligue (2010 et 2012), en se payant même le luxe d'inscrire le but de la victoire en prolongation face à l'Olympique Lyonnais en 2012.

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C'est en août 2012 que le destin du Brésilien croise celui de l'ASSE. Recruté pour apporter du poids et du caractère à l'attaque de Christophe Galtier, "Brandi" ne tarde pas à se rendre indispensable. Il ouvre son compteur en Vert dans sa compétition fétiche, lors d'un seizième de finale à Lorient. La suite appartient à la légende.

Le 20 avril 2013, au Stade de France, c'est lui qui propulse au fond des filets l'unique but de la finale face au Stade Rennais (1-0). Un but historique qui offre à l'ASSE la Coupe de la Ligue, mettant fin à 32 ans d'attente sans le moindre trophée majeur depuis le titre de champion de 1981. Pour sa première saison dans le Forez, il claque 14 buts toutes compétitions confondues, suivis de 9 réalisations l'année suivante. Il quitte le Forez avec un bilan de 23 buts en 67 matchs, gravé à jamais dans le cœur des supporters.

Après l'ASSE, le coup de sang de Bastia et la fin de carrière européenne

En 2014, Brandao s'envole pour le Sporting Club de Bastia. Mais l'aventure corse démarre de la pire des manières. Dès le début de saison, l'attaquant défraie la chronique en infligeant un coup de tête au Parisien Thiago Motta dans les couloirs du Parc des Princes. Le verdict est lourd : 6 mois de suspension. Blessé dans la foulée, il ne revient que pour la finale de la Coupe de la Ligue... sèchement perdue 4-0 face au même PSG.

La saison suivante n'est guère plus clémente, marquée par un carton rouge dès la première journée. Malgré un retour au score plus tard, son contrat est résilié à l'amiable en 2016. Après un bref retour au pays à Londrina au printemps 2017, il s'offre une dernière pige européenne au Levadiakos (Grèce) avant de ranger définitivement les crampons.

L'exil au Luxembourg et les ambitions de coach : Objectif Ligue 1

Depuis 2018, l'ancien numéro 9 de l'ASSE a entamé sa mue. Déterminé à devenir entraîneur principal au plus haut niveau, il a gravi patiemment tous les échelons de la formation. D’abord chez lui, au Londrina Esporte Clube (Brésil), puis en Belgique du côté de Virton. Éduquant tour à tour les U17, les U19 et prodiguant ses conseils précieux aux attaquants professionnels, Brandao a parallèlement validé son précieux diplôme d'entraîneur de la FIFA.

Mercato : Nouveau défi européen pour Brandao !

L'été dernier, en 2025, à l'âge de 45 ans, sa persévérance a payé. Le Brésilien a décroché son tout premier poste de coach principal sur le Vieux Continent en prenant les rênes des U23 du Racing Club Luxembourg, l'équipe réserve de ce club de l'élite du Grand-Duché. Un véritable tremplin professionnel.

Pour sa grande première sur un banc, Brandao a rendu une copie plus que propre avec 12 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Au classement : une solide 4ème place avec 38 points en 22 matchs.

Entre la "Fazenda" et les préceptes de Galtier et Deschamps

Quand il ne transmet pas sa grinta et ses valeurs de combat dans l'anonymat du championnat luxembourgeois, Brandao retourne sur ses terres. Loin du football, il gère d'une main de fer sa fazenda brésilienne, une exploitation dédiée à l'agro-négoce et à la culture des céréales.

Mais l'appel du ballon rond reste le plus fort. Brandao ne s'en cache pas : il veut entraîner une équipe professionnelle, et son rêve ultime serait de revenir s'asseoir sur un banc en France, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Pour y parvenir, il s'inspire au quotidien des managers qui ont marqué sa carrière, à l'image de Didier Deschamps ou de son ancien mentor stéphanois, Christophe Galtier.

De l’agro-négoce aux pelouses européennes, Brandao continue de planter des graines, de céréales comme de talents. Et si la moisson est bonne, ce ne serait pas surprenant de revoir, un jour, sa silhouette si singulière sur une pelouse du championnat de France. Le peuple vert, lui, l'accueillera toujours à bras ouverts.