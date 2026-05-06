Opposée à Fleury, l'ASSE disputait le match de la toute dernière chance pour espérer se maintenir en Arkema Première Ligue ! La mission s'annonçait très compliquée pour l'équipe de Yannick Chandioux. Résumé de la rencontre qui se déroulait, ce mercredi à 17h au Stade Salif Keita.

Montpellier, Lens et l'ASSE, c'était clairement les trois équipes à suivre, pour cette dernière journée et la course au maintien en Arkema Première Ligue. En effet, pour la dernière journée du championnat rien n'était encore joué. Pourtant, les deux clubs concurrents des Vertes partaient avec un avantage de trois points. Mais, ces dernières affrontaient les deux meilleures équipes de la phase régulère du championnat, le Paris FC pour Lens et l'OL Lyonnes pour Montpellier. De quoi se donner des raisons d'y croire, en cas de succès de l'ASSE.

Avant la rencontre, Yannick Chandioux, le coach de l'ASSE s'est exprimé et espère que son effectif sera autant motivé que lui.

"J’espère que les joueuses seront excitées à l’idée de jouer ce match, parce que moi, je le suis. On a encore les cartes en main, on travaille dans ce sens depuis dix jours, on garde de l’espoir et, quoi qu’il arrive, il faut gagner ce match. On sait donc où aller. Nous faisons ce métier pour vivre ce genre d’émotions : jouer un maintien lors de la dernière journée, c’est autant d’intensité qu’une montée. J’espère qu’on sera prêts."

La composition de l'ASSE

Voici le onze de départ aligné par Yannick Chandioux, le coach de l'ASSE :

Le XI des Vertes pour affronter Fleury 👊 Coup d’envoi à 17h 💚 pic.twitter.com/mn6MHNw0dx — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) May 6, 2026

Résumé de la rencontre

L'ASSE entame tambour battant la rencontre. Dès la seconde minute de la partie, Sofie Hornemann profite d'une erreur défensive, mais c'est arrêté, tout comme l'action suivante de Tyler Isgrig. À la demi-heure de jeu, après une belle sortie d'Alice Pinguet, c'est l'attaquante stéphanoise Sofie Hornemann qui bute encore sur la gardienne ! Juste avant la mi-temps, Ali Nadjim ouvre le score ! 1-0.

À l'heure de jeu, le coach de l'ASSE décide d'effectuer son premier changement. Tyler Isgrig est remplacée par Amandine Pierre-Louis. Ce sont ensuite Sofie Hornemann et Nadjma Ali-Nadjim qui cèdent leur place à Alexandria Lamontagne et Kaylan Bradford-Williams. Les Vertes continuent de pousser, c'est parfois chaud ! L'ASSE ne doit pas prendre le moindre but. À la 80e, Déborah Bien-Aimé et Rachel Corboz remplacent Sarah Cambot et Faustine Bataillard. Juste après, une faute sur Bradford-Williams, Fleury écope d'un carton rouge ! La fin du match est assez folle, Fleury comme l'ASSE ont des occasions ! Mais les Vertes craquent à la toute fin du match... 1-1. Quelques instants plus tard, elles auraient pu inscrire un but sur un corner. La tête de Mansuy passe à côté. L'ASSE descend en Seconde Ligue et pourra regretter cette fin de match, mais aussi sa saison manquée avec seulement 3 victoires et 11 buts inscrits.

En concédant le nul 1-1, l'ASSE termine 11e et descend en Seconde Ligue, tout comme Lens ! Les défaites de Montpellier 6-2 contre le Paris FC et Lens 3-1 face à l'OL Lyonnes auraient dû faire le bonheur de l'ASSE. Les Vertes évolueront finalement en Seconde Ligue.