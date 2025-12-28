Arrivée cet été à l’ASSE, Aleksandra Gajić a été élue meilleur espoir féminin de l’année en Serbie. Un titre prestigieux qui contraste avec sa première partie de saison compliquée en Arkema Première Ligue.

Aleksandra Gajić n’a que 19 ans, mais déjà une belle reconnaissance. La défenseure centrale serbe de l’ASSE vient d’être désignée meilleur espoir féminin de l’année dans son pays. Un honneur individuel majeur pour celle qui a rejoint les Vertes l’été dernier en provenance du TSC Bačka Topola. Malgré cette distinction, sa première saison en France tourne pour l’instant au cauchemar collectif.

Alignée à 18 reprises depuis le début de saison avec l'ASSE, Gajić totalise 1 506 minutes de jeu. Sa solidité défensive, pourtant reconnue, ne suffit pas à compenser les difficultés globales d’un groupe stéphanois en perdition. En championnat, les Vertes n’ont remporté qu’un seul match sur onze et occupent la dernière place à mi-saison. Une situation critique.

Une trajectoire prometteuse avant l’ASSE

Avant de poser ses valises dans le Forez, Aleksandra Gajić avait déjà fait parler d’elle. Née en 2006 à Loznica, elle débute au ŠF Respect, puis rejoint le FK Spartak Subotica en 2021. Elle y dispute les tours préliminaires de Ligue des Champions féminine et s’affirme comme une valeur sûre du championnat serbe. En 2023, elle rejoint le FK TSC Bačka Topola et y signe une saison impressionnante avec 15 buts inscrits en 19 matchs toutes compétitions confondues. Exceptionnel pour une défenseure.

Sur la scène internationale, Gajić s’impose rapidement comme le leader de la génération 2006, arborant régulièrement le brassard de capitaine avec les U19 serbes. La défenseure de l'ASSE fête même sa première sélection en équipe A à seulement 16 ans, lors d’un match amical face à l’Afrique du Sud. Depuis, elle est régulièrement appelée.

Un contraste brutal entre reconnaissance individuelle et réalité stéphanoise

Difficile pourtant de briller dans une équipe en souffrance. Malgré quelques prestations solides, Aleksandra Gajić doit composer avec une défense régulièrement mise sous pression. L’ASSE affiche un goal-average de -14 en D1, avec 20 buts encaissés pour seulement 6 marqués.

La distinction reçue par Gajić en Serbie met en lumière son talent brut, mais rappelle aussi les défis auxquels font face les jeunes joueuses étrangères en quête d’adaptation. Pour Sébastien Joseph et son staff, le potentiel est là. Encore faut-il l’aider à s’exprimer dans un collectif en pleine reconstruction.