En cette période de Noël, l'ASSE a offert un joli cadeaux aux enfants hospitalisés au CHU de Saint-Etienne. 3 joueurs de l'effectifs profesionnels masculin, ainsi qu'Adèle Connesson se sont rendus sur place pour offrir de jolis cadeaux.

Léon, jeune supporter hospitalisé au CHU de Saint-Etienne a écrit sa lettre pour le Père Noël. Dans celle-ci, il demande aux joueurs de l'ASSE de venir le retrouver. Ainsi, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Ben Old et Adèle Connesson ont répondu favorablement et ne sont pas arrivés les mains vides !

La belle lettre de Léon pour le Père Noël

Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux, l'ASSE dévoile la lettre écrite par Léon.

"Chère Père Noël, je t'écris depuis ma chambre d'hôpital. J'espère que toi tu vas bien, que tes rennes sont prêtes et que tu remplis ta hôte. Cette année, j'ai un soin un peu spécial. J'aimerais vraiment que certains joueurs puissent venir me voir à l'hôpital. Mais Père Noël, je ne suis pas tout seul ici. Je veux aussi te parler de mes copains de chambre. Eux aussi ils sont malades, plus que moi peut-être. Et ils n'ont pas la force pour t'écrire. Alors je voudrais vraiment que tu les gâtes, parce qu'ils s'en mériteraient autant que moi."

L'ASSE répond favorablement

"Voilà ce que j'aimerais pour eux. Léo, une voiture télécommandée qui roule super vite. Sarah, une poupée très belle pour lui tenir compte à nu. Inès, un puzzle avec plein d'animaux de la jungle. Mathis, un ballon de foot pour qu'un jour on puisse jouer ensemble. Camille, un livre d'histoire. Pour moi, Père Noël, je ne sais pas trop quoi te demander, parce que ce que je veux le plus, ce n'est pas en jouer. Ce que je veux vraiment, c'est que tout le monde guérisse, que mes copains aillent mieux, que ma famille reste en bonne santé et que tous les enfants de l'hôpital puissent rentrer chez eux. C'est mon vœu le plus important. Merci Père Noël d'apporter un peu de magie dans des endroits où on en manque parfois. Rien que de t'écrire cette lettre me donne de l'espoir. Bisous, Léon."

Les joueurs et joueuses de l'ASSE ont donc pu apporter de l'énergie positive pour l'ensemble de ces enfants. Une magnifique action menée par ASSE CoeurVert.