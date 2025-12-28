Beres Owusu est cette saison prêté avec option d'achat au Grazer AK, club de Bundesliga autrichienne. Le défenseur central est un titulaire indiscutable dans sa nouvelle équipe. Retour sur sa première partie de saison loin du Forez.

Arrivé en provenance de Sarcelles où il a été formé de U15 à U18, Beres Owusu a ensuite perfectionné son football au Centre Sportif Robert-Herbin avec les U19 Nationaux et l'équipe réserve de l'ASSE. Ses performances en jeunes lui ont même valu de disputer deux matchs de Coupe de France avec l'équipe fanion des Verts en 2023-2024, face à Bourg-en-Bresse et Nîmes. Puis d'entamer l'exercice 2024-2025 avec une titularisation en Ligue 1, contre l'AS Monaco.

Affirmation au niveau professionnel pour Owusu

Beres Owusu a ensuite été prêté à Quevilly Rouen Métropole (National 1) la saison dernière. Chez les Normands, le défenseur central a pris part à la grande majorité des rencontres en tant que titulaire et s'est frotté à un niveau supérieur au National 3.

Ce prêt réussi lui a permis de faire partie des rares jeunes à être convoqué par Eirik Horneland à la reprise du groupe professionnel l'été dernier. Son temps de jeu a toutefois diminué au cours de la préparation et sentant que la situation ne tournerait pas facilement en sa faveur, Beres Owusu a demandé à quitter une nouvelle fois l'ASSE.

Son objectif était en effet de prendre du temps de jeu et c'est pourquoi le projet du Grazer AK s'est imposé comme une évidence. Ce pari est d'ailleurs payant sur cette première partie de saison puisque Beres Owusu est un titulaire indiscutable en Autriche. Depuis son arrivée, il a joué 100% des minutes possibles (16 fois 90 minutes) et satisfait donc pleinement son coach. Il faut cependant préciser que le Grazer AK est la pire défense du championnat ex-aequo avec Blau-Weiss Linz (29 buts encaissés). Une statistique qui montre bien la fragilité du collectif dans lequel le défenseur de 22 ans a trouvé sa place cette saison.

En 2026, Beres Owusu tentera de conserver son statut au Grazer AK et d'assurer le maintien. Afin de s'installer durablement en Autriche ? C'est une possibilité au vu de l'option d'achat inclue dans le deal.