L’ASSE continue de se renforcer sur le marché des transferts avec l’arrivée de la jeune défenseure serbe Aleksandra Gajić. À seulement 18 ans, elle incarne déjà une promesse du football européen et vient étoffer un secteur clé des Vertes.

Originaire de Loznica, en Serbie, Aleksandra Gajić n’a que 18 ans, mais son parcours impressionne déjà. Elle fait ses premiers pas dans le club local de ŠF Respect, avant de rejoindre à 15 ans le FK Spartak Subotica, l’un des clubs féminins les plus réputés des Balkans. En trois saisons, elle s’impose comme un pilier défensif et découvre la scène européenne en participant aux tours préliminaires de la Ligue des Champions féminine.

L’été dernier, Gajić s’engage avec le FK TSC Bačka Topola, où elle explose véritablement. En 19 matchs, elle inscrit pas moins de 15 buts, une statistique rare pour une défenseure centrale, témoignant de son apport offensif sur coups de pied arrêtés. Sa régularité et son leadership naturel lui valent de porter le brassard des U19 serbes.

Aleksandra Gajić, une expérience internationale déjà notable

Aleksandra Gajić n’est pas seulement une joueuse de club. Elle est également une figure montante de la sélection serbe. À 16 ans, elle reçoit sa première convocation avec l’équipe nationale A, face à l’Afrique du Sud, match remporté 3-2. Depuis, elle a enchaîné les convocations, notamment récemment lors des matchs amicaux contre l’Islande et la Russie.

Cette expérience internationale précoce lui permet d’arriver à l’ASSE avec un bagage rare à son âge. Elle sera une recrue précieuse pour Sébastien Joseph, le nouvel entraîneur des Vertes, qui voit en elle un profil complet. A la fois solide dans les duels et capable de relancer proprement sous pression.

Les réactions des deux parties après sa signature à l'ASSE

Aleksandra Gajić : "Je suis très heureuse de rejoindre l'AS Saint-Étienne et d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière. C'est une opportunité excitante pour moi de prendre part à ce projet. Mon ambition cette saison est de m'adapter au football français et d'aider le club à atteindre ses objectifs. Je me suis déjà sentie très bien accueillie par tout un club. L'ASSE, c'est une histoire riche, des valeurs fortes et des supporters passionnés. Je suis fière de porter ce maillot Vert !"

Sébastien Joseph, entraîneur des Vertes : "Se renforcer dans ce secteur défensif est important. Aleksandra est une joueuse avec une expérience déjà internationale, malgré sa jeunesse qui fait d'elle un élèment à fort potentiel. Au-delà de ses qualités de défenseure, ses qualités de relance nous seront utiles dans le jeu sous pression."