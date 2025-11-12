La 7ᵉ journée d'Arkema Première Ligue s'est déroulée ce week-end. À Nantes, Lens, Dijon, Montpellier… les rencontres ont pu aller à leur terme. Seule l'affiche opposant Strasbourg à l'ASSE n'a pas pu se jouer en intégralité. Une décision a été prise concernant cette rencontre par la commission de la FFF.

C’était une rencontre forcément très attendue. Relégables, les joueuses de l’ASSE restaient sur une belle victoire 4-2 face à Montpellier. Ce match était donc l’occasion de passer devant Strasbourg, adversaire du soir… Mais, aux alentours de 17h30, le match a dû être interrompu, alors que Strasbourg menait 1-0 et venait d’être réduit à 10. À la 35ᵉ minute de jeu, les deux équipes ont regagné les vestiaires, la faute à un épais brouillard.

Un match qui n’a jamais repris

Cette rencontre entre Strasbourg et l'ASSE n’a finalement jamais pu reprendre. Le brouillard n’a pas faibli en intensité, alors que la nuit tombait. Après une longue attente de 45 minutes, il a finalement été décidé que la rencontre ne reprendrait pas ce soir-là. C’était désormais à la commission de la FFF de trancher ce lundi soir. L’article 16 du règlement du championnat d’Arkema Première Ligue indique, en cas d’interruption pour cause d’intempéries, que :

Si la rencontre est arrêtée avant la seconde période, elle se joue le lendemain en diurne. Si la rencontre est arrêtée en seconde période, elle est jouée à une date ultérieure. Les matchs impliquant une équipe de la Ligue Corse ne sont pas systématiquement concernés par cette mesure, en raison des éventuels impératifs liés au déplacement. En cas de non-respect de ces dispositions, la Commission appréciera au cas par cas les motifs de leur non-exécution.

Dans ce cas, le match aurait donc dû se jouer le dimanche. Ce n’est finalement pas cette décision qui a été choisie. La commission de la FFF a donc dû trancher autrement pour ce Strasbourg - ASSE.

ASSE - Strasbourg : le verdict final est tombé !

Le club a communiqué via un tweet : "Stoppée à la 34e minute de jeu en raison des conditions climatiques, la rencontre des Vertes contre le @RCSA_Feminines

se poursuivra, là où elle s'est arrêtée, le mercredi 19 novembre à 17h."