Le dialogue entre les clubs professionnels et les arbitres français, souvent marqué par la méfiance et les tensions, pourrait connaître un nouveau tournant. Une réunion de « comité de liaison » est en effet programmée le 1er décembre, à l’initiative d’Antony Gautier, directeur national de l’arbitrage. Objectif : tenter de renouer un échange rompu depuis plusieurs mois.

Les relations entre les dirigeants de clubs et l’arbitrage français se sont envenimées au fil des années, au point de se transformer en véritable fracture. Les critiques, récurrentes, visent une corporation jugée « incompétente, opaque et coupée du terrain » par de nombreux présidents de Ligue 1 et Ligue 2, comme le rapporte L'Equipe. Cette défiance s’est accentuée après les mandats de Pascal Garibian, puis de Stéphane Lannoy, dont les passages à la direction technique ont laissé des traces profondes.

Lorsque la FFF a décidé, début 2023, d’écarter Lannoy pour confier les pleins pouvoirs à Antony Gautier, les clubs ont immédiatement dénoncé « la rupture du dialogue et de la confiance ». Dans un courrier adressé à la Fédération, ils accusaient la direction de l’arbitrage de « décisions erronées, manque de cohérence, absence de transparence et de communication ». Malgré la nomination d’Amaury Delerue à la tête du secteur professionnel en 2024, la tension n’est jamais vraiment retombée.

Un comité pour renouer le dialogue

Le fameux comité de liaison, censé apaiser les relations avec les arbitres, regroupe Antony Gautier, les présidents des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, Olivier Létang (Lille) et Bernard Joannin (Amiens), ainsi que des représentants du PSG (Victoriano Melero), de la FFF (Jean-François Vilotte) et de la LFP (Arnaud Rouger). Conçu pour se réunir chaque mois, ce comité n’a plus été convoqué depuis le milieu de la saison dernière, les clubs ayant décidé de boycotter ses travaux.

L’initiative de Gautier vise donc à relancer un dialogue rompu, après un nouvel épisode de crispation autour des décisions arbitrales du week-end passé. Si la visioconférence du 1er décembre se tient comme prévu, elle devrait permettre aux différentes parties d’aborder de front les critiques, la communication entre les arbitres et les clubs, ainsi que les perspectives d’évolution du corps arbitral.

Un climat toujours tendu entre les arbitres et les clubs

Reste à savoir si cette tentative de rapprochement sera suffisante pour apaiser des relations durablement dégradées entre les clubs et les arbitres. Les présidents de clubs, lassés des polémiques et des explications jugées floues, réclament une réforme structurelle de l’arbitrage français. De son côté, Antony Gautier espère restaurer une forme de confiance et de dialogue, mais les rancunes demeurent.

À un moment où chaque erreur d’arbitrage en Ligue 1 ou en Ligue 2 fait l’objet d’une surenchère médiatique, ce rendez-vous du 1er décembre pourrait bien représenter la dernière chance d’éviter une rupture totale entre les arbitres et le football professionnel français.