L'ASSE a certes réalisé le mercato le plus onéreux de l'histoire de la Ligue 2 (25 millions d'euros). Mais les attentes placées dans le tout nouvel effectif d'Eirik Horneland sont loin d'être satisfaites. Des ajustements sont attendus cet hiver. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

À l'issue de la 14e journée de Ligue 2, les Verts pointent à la dernière marche du podium. Faute, en grande partie, à une défense trop friable malgré les 15 millions d'euros investis. Et le bras de fer engagé avec les cadors de l'effectif ne semblent pas non plus payer sur le long terme.

La priorité de l'ASSE identifiée ?

"Les latéraux, c’est une priorité absolue, lance Joss Randall dans le dernier SNC. Je trouve qu’on a finalement peu de bonnes solutions, ni à gauche ni à droite… surtout à gauche."

"Il faut mettre Anann en concurrence, ajoute Sylvain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert. On ne peut pas continuer comme ça, ce n’est plus possible. À droite, même si aucun ne donne entière satisfaction, entre Strahinja Stojković, Dennis Appiah, Joao Ferreira… Je ne pense pas qu’ils iront chercher un quatrième joueur."

Mais les dirigeants Stéphanois devront sortir le chéquier pour un autre secteur. "Il manque un vrai numéro 6, analyse Sylvain. Un joueur qui fait le lien, qui reste bien en place devant la défense, pendant que des joueurs comme Moueffek peuvent se projeter."

"Je ne suis pas certain qu’on puisse faire toute la saison uniquement avec ce milieu-là, confirme Joss Randall. Il nous manque un joueur un peu plus créatif. C’était censé être Miladinovic ce profil-là, mais moi, je ne suis pas convaincu par ce joueur pour l’instant. Ce ne serait pas un luxe d’avoir ce type de joueur. Mais pour moi l’urgence reste derrière. Et les chiffres le prouvent."

Stassin et Davitashvili : des départs à prévoir ?

Cadenassés cet été par l'ASSE, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été privés d'un nouveau challenge. Mais le belge ne montre pas les bonnes attitudes, tandis que le second manque de régularité. Mais pas de quoi imaginer un départ cet hiver, affirme Joss Randall.

"Il y a une dimension politique et managériale. Tu ne le lâches pas cet été malgré des offres, ce ne serait pas logique de le vendre six mois plus tard. Sauf à recevoir une offre deux fois plus élevée… Et franchement, vu ce qu’il montre, je n'y crois pas trop. Garder cette position forte cet été pour finalement le bazarder cet hiver, ce serait incohérent sportivement. Et puis je pense qu’au club, ils se disent tous qu’il finira bien par se remettre à l’endroit."

Mais les Verts devraient même connaître un mercato hivernal peu mouvementé du côté des départs. "Les seuls qui pourraient partir, ce sont des joueurs sur qui on ne compte plus et qui arrivent en fin de contrat, analyse Sylvain.Ça peut être Denis Appiah, Yvann Maçon, ou Dylan Batubinsika. Peut-être aussi quelques prêts sans option d’achat, mais rien de plus."