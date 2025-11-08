Les Vertes de l'ASSE, victorieuses face à Montpellier la semaine passée, ont vécu une soirée frustrante en Alsace, stoppées net à la 35e minute de jeu.

L’ASSE Féminine espérait surfer sur la belle dynamique lancée face à Montpellier. Mais dès la 5e minute, la rencontre bascule. Sur un corner, Strasbourg obtient un penalty discutable transformé par Hannequin. Ce coup du sort plonge les joueuses de Sébastien Joseph dans une entame compliquée, les obligeant à courir après le score dans une atmosphère pesante.

Les Stéphanoises tentent de réagir, multiplient les incursions dans le camp alsacien, mais manquent de justesse dans le dernier geste. La réaction collective se fait toutefois sentir, avec une montée en puissance progressive des milieux et une intensité retrouvée.

ASSE Féminine : un tournant après l’expulsion strasbourgeoise

À la 25e minute, le tournant du match semble s’opérer : une Strasbourgeoise est expulsée après un geste mal maîtrisé. Les Vertes reprennent alors confiance, installent leur jeu de possession et poussent pour égaliser.

Sébastien Joseph, très actif sur son banc, encourage ses joueuses à accentuer la pression sur les ailes. Strasbourg, réduit à dix, recule logiquement. Mais le scénario va s’assombrir, littéralement…

Le brouillard interrompt le match : frustration pour Saint-Étienne

Alors que la rencontre semblait tourner à l’avantage des Stéphanoises, un brouillard dense s’abat soudainement sur le stade. Après plusieurs interruptions et échanges entre arbitres et entraîneurs, la décision tombe : le match est arrêté et ne reprendra pas ce samedi.

Un coup dur pour l’ASSE Féminine, qui voyait là l’occasion de confirmer son regain de forme et de gratter de précieux points avant la trêve. Le sort de la rencontre — reprise ou report complet — sera décidé par la commission fédérale dans les prochains jours.

Malgré la frustration, les Vertes pourront retenir leur combativité et leur esprit d’équipe, des valeurs qui seront essentielles pour la suite du championnat.