Malgré une troisième défaite en autant de matchs, l'entraîneur de l'ASSE féminine, Sébastien Joseph, reste lucide. Son objectif pour l'ASSE est clair : "marquer des points, dès la semaine prochaine". Le coach des Vertes n'a également pas hésiter a exprimer son mécontentement à l'égard de plusieurs recrues !

La défaite 2-0 des Vertes face au Paris FC, vendredi soir, laisse un goût amer dans les rangs stéphanois. Sébastien Joseph n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « On a manqué d’agressivité. Surtout en première mi-temps où l’on a perdu trop de duels. » Rapidement menées au score dès la 13e minute, les Stéphanoises n’ont jamais su inverser la tendance.

Le coach regrette également le manque de justesse dans les zones décisives : « On a eu des opportunités de marquer, sans réussir à réellement le faire, ce qui pêche depuis le début de la saison avec l'ASSE. » Une analyse qui pointe du doigt les lacunes récurrentes de l’équipe : une animation offensive timide et une finition en berne. En trois rencontres, l’ASSE n’a inscrit qu’un seul but.

Des recrues pas concernées ?

Après la rencontre, en zone mixte, le coach de l'ASSE n'a pas hésité à s'en prendre à une partie de son effectif.

« On essaye de travailler sur un projet de jeu, de mettre des choses en place. Après, incorporer tout le monde, c'est aussi une question de ce que la joueuse veut faire. Pour l'instant, je vois des joueuses qui montrent déjà un excellent niveau pour certaines. D'autres, j'ai l'impression qu'elles se sont perdues en France et qu'elles sont venues en vacances. S'il faut les renvoyer chez elles à la trêve, on le fera. »

Un calendrier qui n'aide pas à lancer la saison

Ce début de championnat n’a rien d’un long fleuve tranquille pour les Vertes. Après Nantes et l’OL, c’est une autre formation européenne, le Paris FC, qui s’est dressée sur leur route. « Face à des tops équipes d’Arkema Première Ligue comme Lyon ou le Paris FC, on doit être plus justes. Il faut être plus réalistes », concède Sébastien Joseph en parlant de l'ASSE.

Il rappelle aussi la réalité du groupe stéphanois : « Pour l’instant, on a joué des équipes de Champions League sur les deux derniers matchs. Donc c’est forcément compliqué pour nous et pour les joueuses dont la majorité découvrent ce championnat relevé. » Une déclaration qui souligne le fossé actuel entre l’ASSE et les cadors de la D1 féminine. Mais aussi l'apprentissage encore en cours pour une équipe promue et en reconstruction.

L'ASSE à Geoffroy-Guichard pour rebondir

Si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, l’entraîneur stéphanois ne veut pas sombrer dans la résignation. Le match contre l’Olympique de Marseille, programmé à Geoffroy-Guichard, représente un tournant. Pour l'ASSE, « Cela fait trois matchs que l’on a des opportunités. Et l’on a marqué un seul but. On travaille, notamment devant le but, mais aussi pour être plus rigoureuses derrière. »

Déterminé, Sébastien Joseph envoie un message fort : « Maintenant, il faudra être plus tranchantes et marquer des points, dès la semaine prochaine, à Geoffroy-Guichard contre Marseille. » Ce sera aussi l’occasion de renouer avec le public stéphanois, dans un Chaudron prêt à pousser les Vertes vers leur premier succès de la saison. Cela peut ainsi booster l'ASSE.