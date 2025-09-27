La 8ème journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi. En attendant le match de l’ASSE face à Guingamp ce soir, deux autres rencontres étaient au programme à 14h. Dunkerque-Amiens et Laval-Montpellier. Résumé des matchs qui se sont joués cet après-midi.

Après sa défaite 1-0 face à l’ASSE, Amiens effectuait un court déplacement à Dunkerque lors de la 8ème journée de Ligue 2. En début de semaine, les coéquipiers de Victor Lobry ont longtemps espéré tenir l’ASSE en échec. Toutefois, en fin de partie, Zuriko Davitashvili s’est faufilé dans la surface picarde avant de trouver le poteau de Bernardoni.

Si tout baigne pour l’heure dans le Forez, la situation n’est pas la même dans l’Hérault. Lors de la 7ème journée de Ligue 1, Montpellier s’est incliné 3-1 face à Boulogne à la Mosson et a perdu Laporte pour deux rencontres. L’ancien Merlu n’est pas de la partie à Laval ce samedi après-midi et ne sera pas là non plus face à l’ASSE samedi prochain. Après leur défaite à Pau, les mayennais avaient à cœur de s’offrir le MHSC à domicile pour se relancer. Un succès permettait aux Tangos de doubler les hommes de Zoumana Camara au classement.

Défaits mardi par l'ASSE, Amiens coule à Dunkerque !

Montpellier s’est imposé à Laval sur la plus petite des marges, grâce à un but d’Alexandre Mendy inscrit à la 26e minute. Peu inspirés dans le jeu, les Héraultais ont su profiter d’une rare opportunité pour faire la différence. Laval, qui a largement dominé la possession, a pourtant manqué d'efficacité devant le but. Ngapandouetnbu a réalisé plusieurs parades décisives, notamment face à Tchokounté et Maggiotti, maintenant son équipe à flot. Malgré une grosse pression en fin de match, les Tango n’ont pas trouvé la faille. Le MHSC a ainsi arraché trois points précieux, en dépit d’une prestation globalement timide.

Dunkerque a infligé une lourde défaite à Amiens, s’imposant 6-2 dans un match à sens unique. Marco Essimi a signé un triplé (4’, 21’, 34’) pour lancer le festival offensif des Nordistes. Robinet (43’), Sasso (46’) et Kondo (78’) ont également participé à la démonstration. Amiens, dépassé dans tous les secteurs, a réduit le score par Ikia Dimi (51’), mais a inscrit un dernier but signé Chibozo (90+5’). Avec 14 tirs dont 12 cadrés, Dunkerque a écrasé une équipe amiénoise totalement absente. C’était la huitième fois de son histoire que l’ASC encaissait six buts dans un match officiel.

Le classement de Ligue 2