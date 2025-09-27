Les U19 de l'ASSE recevaient l'Olympique de Marseille pour enchaîner après leur belle victoire 1-0 contre le TFC. En effet, cette génération 2008, qui s'était qualifié pour les playoffs la saison dernière, est en difficulté dans ce début de saison avec 4 points récoltés en 4 matchs. Un bon test se présentait donc devant les coéquipiers de Elfayed Mnemoi. Résumé de la rencontre jouée à 11h ce samedi.

Lors du dernier match, Fredéric Dugand s'est montré satisfait de ses joueurs sur le site officiel : "C'est la première victoire, c'est bien, ça valorise l'investissement des joueurs ! On voit que quand on est organisés, structurés, on a un groupe qui peut rivaliser contre de belles équipes, comme aujourd'hui face à Toulouse. Je suis content et même si nous n'avons pas tout bien fait mais en tout cas dans l'énergie et dans le respect de notre structure défensive c'était bien ! On n'a pas pris de but et c'était l'objectif après les premières journées, alors c'est un bon résultat !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Strojkovic, Mnemoi, N. Mouton, Lengue - Depalle, Eymard, Yvars - Ben Tiba, Lutin, Konte.

Sont entrés en jeu : Ait-amer, Teillol, Moulin, Vibert.

Résumé de la rencontre

Avec de nombreuses redescentes de l'équipe réserve (Depalle, Stojkovic, Moulin, Eymard, Lutin), les Verts sont les premiers à ouvrir le score. C'est l'ailier virevoltant Lutin qui marque. 1-0 pour l'ASSE qui lance avec brio cette rencontre.

Les marseillais vont tout d'abord revenir au score. En effet, à la 35e, ils égalisent avant de passer devant juste avant la mi-temps. 2-1 pour les phocéens à la pause.

Malgré une seconde période en faveur des joueurs de Frédéric Dugand, l'ASSE ne parviendra pas à marquer. Une défaite finale 2-1.

La semaine prochaine, les jeunes stéphanois se déplaceront en principauté pour y affronter l'AS Monaco, le dimanche à 11h à la turbie.

Crédit photo : asse.fr