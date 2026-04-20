Dans une rencontre très attendue, les joueuses de l'ASSE vont se déplacer sur la pelouse du PSG. À trois journées de la fin, la lutte pour le maintien n'est pas terminée, loin de là ! Mais les Vertes vont défier un adversaire de taille ce mercredi à 17h.

La trêve internationale a freiné l'élan de l'AS Saint-Étienne, qui restait sur un précieux succès, 2-1 face au Racing Club de Lens. Ce résultat a permis à l'équipe de Yannick Chandioux de revenir à hauteur de Montpellier et... Lens. 10e avec 12 points, les Vertes ne sont provisoirement plus relégables, mais les deux équipes citées précédemment suivent de très près l'effectif de Yannick Chandioux. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé juste après le succès à Geoffroy-Guichard. "On ne pourra pas en quatre semaines tout inverser, alors on essaie de retrouver des schémas simples. Je ne connais pas encore beaucoup les joueuses finalement et les trois semaines avant la dernière ligne droite vont être importantes pour justement affiner des choses et maintenir cette confiance."

Une trêve finalement bienvenue pour l'ASSE ?

C'est en effet il y a très peu de temps que Yannick Chandioux a pris les rênes de l'ASSE féminines. L'ancien coéquipier de Philippe Montanier à Dijon a dû directement se mettre dans le bain. Mais depuis leur dernier match, les Vertes ont disposé de trois semaines pour travailler, en raison d'une trêve internationale. Si plusieurs joueuses ont rejoint leur sélection comme Alice Pinguet, le coach stéphanois a pu mettre en place une nouvelle tactique avec son effectif. L'ASSE a d'ailleurs pu profiter de cette période pour disputer une rencontre amicale, mercredi 15 avril, face à Thonon Évian Grand Genève. Durant ce match, l'ASSE a pu se rassurer en l'emportant sur le score de 2-0, ce à quoi le coach a réagi.

"J'ai moins aimé la deuxième mi-temps Je trouve que l’on a trop subi, sans trouver de solutions pour progresser, on ne s’est pas créé d'occasion et on en a concédée. Le positif, c'est que l’on est resté solide en n'encaissant pas de but et puis j'ai bien aimé les toutes les entrées des plus jeunes parce qu'aujourd'hui on était quand même très jeunes notamment sur le banc et on s'est accroché."

Trois matchs pour survivre

PSG, MHSC et Fleury : voilà les trois rencontres qu'il restera aux joueuses de l'ASSE. Le premier adversaire est l'un des cadors de ce championnat. Troisièmes du championnat derrière l'OL et le PFC, les Parisiennes peuvent encore s'emparer de la seconde position. Mais les Parisiennes ont également un autre objectif en tête. Elles disputeront en effet la finale de la Coupe de France face à l'OL Lyonnes le 10 mai prochain. Quoi qu'il arrive, les Vertes savent que la rencontre s'annoncera compliquée. Mais un exploit est toujours envisageable quelques jours avant de se déplacer à Montpellier, un concurrent direct.