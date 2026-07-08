L'ASSE continue de reconstruire patiemment son groupe professionnel à la suite de l'exode massif de l'été. Après une première signature avec le retour de Ninon Blanchard, le club du Forez vient de finaliser l'arrivée d'une joueuse d'expérience pour le championnat de Seconde Ligue.

À 22 ans, la défenseure Pauline Sierra arrive dans la Loire avec un solide bagage et le titre de Championne de Seconde Ligue. Ce dernier a été décroché sous les couleurs du Toulouse FC. Native de Dijon, Pauline Sierra possède déjà une belle polyvalence puisqu'elle est capable d'évoluer sur les deux flancs de la défense. le mercato s'anime en ce début de semaine.

Mercato : Pauline Sierra est la deuxième recrue stéphanoise

Formée en partie au Dijon FCO puis passée par l'Olympique Lyonnais où elle a glané deux titres de Championne de France U19 (2021 et 2022), elle retrouve un staff impatient de travailler avec elle pour ce mercato estival. Une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne

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Internationale française, elle compte quatorze sélections dans les catégories de jeunes et a notamment remporté la Sud Ladies Cup avec l’Équipe de France U20 en 2024. Son expérience de l'antichambre du football féminin, acquise au cours de 34 rencontres disputées avec les Violettes du TFC ces deux dernières saisons, sera un atout majeur pour l'entraîneur Yannick Chandioux.

Un profil ambitieux et porté vers l'avant pour les Vertes

Le technicien stéphanois connaît d'ailleurs très bien sa nouvelle joueuse pour l'avoir observée durant sa formation en Bourgogne. Yannick Chandioux met en avant ses qualités de contre-attaquante. Le mercato démarre fort !

"J'ai vu Pauline en formation à Dijon. Elle sort de deux saisons à Toulouse avec une montée à la clé. C'est une ancienne milieu de terrain qui aime toucher le ballon, avec une grosse activité, surtout offensivement. Elle a une marge de progression et arrive avec l'objectif de passer encore des paliers !"

De son côté, Pauline Sierra n'a pas caché sa fierté de rejoindre l'institution stéphanoise. Elle se dit ravie d'intégrer un projet sportif ambitieux et de découvrir la ferveur unique du public du Forez.

"Je suis très contente de rejoindre l'AS Saint-Étienne. C'est un club avec une énorme ferveur, connue de tous les suiveurs du football français mais c'est également un projet sportif ambitieux que je suis fière d'intégrer. J'ai été super bien accueillie et j'ai hâte de lancer cette saison."