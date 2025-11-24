Ce samedi 22 novembre face à Nancy, l’ASSE a rendu hommage à son ancien joueur, Landry N’Guémo décédé tragiquement lors de l’été 2024.

Formé à Nancy, Landry N’Guémo est lancé en Ligue 1 au début de la saison 2005-2006, face au champion de France en titre : l’Olympique Lyonnais. Après 4 ans sous les couleurs nancéiennes, le natif de Yaoundé est prêté à Glasgow avant de terminer son contrat à l’ASNL lors de l’exercice 2010-2011. Il quitte donc la lorraine pour la Gironde.

À Bordeaux, Landry N’Guémo jouera sa première rencontre face à son futur club : l’ASSE. Le camerounais disputera trois saisons sous le maillot scapulaire avant de réaliser le rêve de tout footballeur pro. Le milieu défensif fait partie des joueurs retenus pour aller défendre les couleurs du Cameroun lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il sera d’ailleurs titulaire face au pays hôte lors de la 3ᵉ et dernière rencontre des poules. Après une défaite 4-1, les lions indomptables seront éliminés avec 0 points au compteur.

Un court passage dans le Forez

Après la compétition, Landry N’Guémo n’est plus sous contrat avec Bordeaux, qui ne le conserve pas. Le joueur est proche de signer à Lens, interdit de recruter. Malgré plusieurs mois d’attente, un désaccord financier empêche le deal de se ficeler et le camerounais signera à l’ASSE 1 mois plus tard.

Ironie du sort, Landry N’Guémo inscrira une frappe sublime face aux Sang et Or dans le Chdron lors d’un spectaculaire match nul (3-3). Après 6 mois dans le Forez, le joueur part en Turquie avant de terminer sa carrière en Norvège lors de la saison 2019-2020.

Un décès tragique

Le 27 juin 2024, l’ancien milieu de l’ASSE a perdu la vie dans un accident de la route dans son pays natal. À 38 ans, la nouvelle de sa disparition a bouleversé le monde du football ligérien, français et camerounais.

L’ASSE et Nancy lui rendent hommage

À l’occasion de la rencontre de la 15ᵉ journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Nancy, les 2 clubs en ont profité pour rendre hommage à Landry N’Guémo avant la rencontre. Un bel hommage au Stade Geoffroy Guichard pour le milieu camerounais qui a porté le maillot des 2 formations.