Opposée à Nancy pour cette 15ᵉ journée de Ligue 2, l’ASSE devait confirmer et prendre des points à domicile. Une rencontre importante dans la course à la montée pour des Stéphanois qui restaient sur une victoire chez le leader troyen. Voici le résumé du match.

Dans un Chaudron gelé et partiellement fermé après les incidents à Troyes, l’ASSE a dominé le premier acte sans réellement trembler. Les Verts ont immédiatement imposé leur rythme, confisquant le ballon et installant leur jeu dans le camp nancéien. Autour d’un Zuriko Davitashvili très actif, les enchaînements se sont multipliés et Nancy a longtemps été acculé devant sa surface.

La première alerte sérieuse intervient rapidement : Moueffek, servi en retrait après une percée de Boakye côté gauche, envoie la première frappe du match (14e). Peu après, Davitashvili et Ferreira combinent pour offrir une énorme situation à Tardieu (37e), dont la reprise en retrait vient frôler le montant. Les signaux sont clairs : Saint-Étienne est au-dessus, plus tranchant et plus dynamique.

Cardona peut-être hors-jeu... mais une ouverture du score logique

La récompense tombe logiquement à la 27e minute. En transition, Davitashvili lève la tête et trouve l’appel d’Irvin Cardona plein axe. À la limite du hors-jeu (voire hors-jeu), l’attaquant pique subtilement son ballon au-dessus de Basilio pour inscrire son troisième but de la saison. Une réalisation litigieuse vue du banc lorrain, Pablo Correa entrant dans une longue colère auprès du quatrième arbitre.

Nancy tente de répondre timidement, notamment sur corner où Larsonneur doit intervenir (18e). Mais l’ASNL peine à poser son jeu, multiplie les pertes de balle dans l’axe et subit. L’addition aurait pu être plus lourde si Fernandez n’avait pas réalisé un sauvetage spectaculaire devant Davitashvili (41e).

La fin de période est marquée par les pépins nancéiens : Bokangu reste au sol après un choc (43e), puis le capitaine Nicolas Saint-Ruf se tord le genou droit dans un duel avec Moueffek. Contraint de sortir, il laisse son équipe à dix pour les dernières minutes du premier acte. Dans la foulée, Augustine Boakye écope du premier avertissement stéphanois.

La dernière frayeur vient d’un centre rasant de Bouabdeli sauvé par Larsonneur (45+4e), mais rien qui ne fasse vaciller une équipe stéphanoise solide et globalement en contrôle. Les Verts regagnent les vestiaires avec une avance logique (1–0) et la sensation de maîtriser leur sujet.

L'ASSE rattaque fort... et se fait peur !

Le second acte repart sur un rythme plus ouvert, avec une équipe nancéienne décidée à jouer plus haut. Les premières minutes confirment cette intention : Bamba, puis Bouabdeli, insistent côté droit et obtiennent un corner rapidement (48e). Mais l’ASSE répond immédiatement… en frappant un grand coup.

À la 49e minute, João Ferreira s’infiltre dans la surface, combine avec Cardona et provoque un penalty que Florian Tardieu transforme avec son habituelle maîtrise. Le milieu stéphanois prend Basilio à contre-pied et inscrit déjà son 4e but de la saison (51e). À 2–0, les Verts semblent lancés vers une victoire maîtrisée.

Mais Nancy refuse d’abdiquer. Sur une frappe de Bouriaud déviée de la main par Bernauer (57e), les Lorrains obtiennent à leur tour un penalty. Bokangu le transforme plein axe, profitant du plongeon de Larsonneur (58e), et relance totalement la rencontre. Le match s’emballe, l’ASNL pousse, l’ASSE tente de calmer le jeu.

Saint-Étienne continue pourtant de se montrer dangereux. Jaber, à l’entrée de la surface, manque de peu le cadre après un excellent travail de Boakye (61e). Davitashvili, très actif, multiplie les différences mais ne parvient pas à conclure ses actions. De son côté, Moueffek impressionne encore dans l’impact et force Ztouti à la faute (63e).

Les minutes défilent et Nancy se crée sa plus grosse opportunité d’égaliser à la 75e minute : sur un coup franc botté côté gauche, Mendy surgit à bout portant mais sa tête, trop enlevée, passe au-dessus. Un énorme avertissement pour les Verts.

Les Verts vainqueurs... mais que ce fut dur !

La fin de match s’étire dans une tension constante. Saint-Étienne domine encore la possession (70 %), se projette rapidement, mais manque la dernière passe : N’Guessan, entré à la place de Cardona (84e), tergiverse sur plusieurs situations de contre. Davitashvili, lui, bute sur la défense à chaque tentative d’élimination.

Nancy tente un dernier baroud, mais l’ASSE tient bon. Jaber arrache un duel dans l’axe, Miladinovic stabilise le milieu après son entrée, et la paire Bernauer–Nadé repousse chaque ballon aérien.

Dans les derniers instants, N’Guessan et Davitashvili conservent intelligemment le ballon près du poteau de corner pour gratter quelques précieuses secondes (90+2e). L’ASNL, trop fébrile dans les transmissions, finit par rendre le ballon.