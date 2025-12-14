Ce samedi, l'ASSE a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Fleury. Même si l’ASSE reste dernière de l'Arkema Première Ligue, ce point est précieux pour Sébastien Joseph et ses joueuses.

Battues sur la pelouse de Bollaert par Lens la semaine dernière, les Vertes se devaient de réagir face à Fleury. Avec cinq points depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne est logiquement dernière de l'Arkema Première Ligue.

Un bon point à l’extérieur pour l’ASSE ?

Depuis le début de saison, les Vertes n'ont gagné qu'à une seule reprise. C’était contre Montpellier, le 1er novembre, sur le score de 4-2. Depuis, les Vertes n’y arrivent plus et enchaînent les mauvais résultats. Ce point est donc précieux pour l’ASSE. Après le match, Sébastien Joseph s’est exprimé :

« Aujourd’hui, on prend un bon point à l’extérieur, chez une équipe du haut de tableau. C’est important dans cette course au maintien. L’équipe a montré beaucoup de valeur et de solidarité, ce qui était essentiel dans ce genre de match. Même si on a toujours l’ambition de faire mieux, c’est un point qui peut s’avérer extrêmement important pour la suite de la saison. »

Un second clean sheet pour les Vertes

C’est la deuxième fois que l’ASSE n’encaisse pas de but en championnat cette saison. La dernière fois, c’était sur la pelouse du Havre. La rencontre s’était également conclue par un match nul (0-0). Sébastien Joseph est donc heureux de voir son équipe, qui a déjà encaissé 19 buts, se rassurer.

« On a su se montrer solides et réaliser un clean sheet. C’est seulement notre deuxième de la saison, donc c’est quelque chose de positif. J’ai dit aux filles à la fin que, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, parce qu’aujourd’hui on n’a pas non plus eu énormément de situations pour se dire que l’on aurait pu l’emporter. »