L’ASSE affrontait ce samedi soir le SC Bastia à Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Opposés à une formation corse réputée difficile à manœuvrer mais bonne dernière, les Verts ont livré une prestation décevante en concédant le nul (2-2). Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4) :

Il a longtemps vécu une soirée frustrante, avec très peu de ballons à jouer mais deux tirs cadrés bastiais qui finissent au fond. Sur l’ouverture du score, il effleure la frappe de Sebas mais ne peut pas l’empêcher de rentrer. Sur le deuxième but, il sort devant Tomi mais se fait ensuite éliminer, ce qui laisse l’impression d’un gardien pris dans une action mal maîtrisée collectivement. En fin de match, il reste sérieux sur les rares situations, mais il ne peut pas compenser les erreurs devant lui.

Dennis Appiah (3) :

Il a été actif dans le couloir droit dans la première période, avec beaucoup de possession côté stéphanois, mais sans apporter une vraie différence dans le dernier geste. Défensivement, il souffre sur l’action du 2e but, où la situation devient vite incontrôlable après l’erreur de Bernauer. Son match reste trop neutre pour un côté censé faire sauter un bloc bas, surtout face à une équipe qui cassait le rythme. Sa sortie à l’heure de jeu illustre aussi le besoin d’un apport plus tranchant.

Maxime Bernauer (3) :

Il signe une très belle passe décisive sur l’égalisation de Davitashvili, preuve de sa qualité de relance et de sa lecture. Mais son match bascule sur l’erreur grossière qui amène le deuxième but bastiais, un tournant majeur juste avant la mi-temps. Ce type de faute pèse lourd dans une rencontre dominée, car il remet Bastia dans une posture idéale. Derrière, il a globalement tenu son rang dans la possession, mais l’action de la 34e minute lui coûte cher dans l’évaluation.

Mickaël Nadé (4) :

Il a été sérieux dans l’impact et l’occupation de la surface, sans être totalement irréprochable sur les transitions adverses. Dans un match où l’ASSE a eu le ballon, sa mission principale était surtout d’éviter les coups de poignard, et Bastia a pourtant marqué sur ses rares situations. Sa sortie à la mi-temps ressemble à un choix de staff pour changer quelque chose derrière, plus qu’à une sanction individuelle claire. Match correct, mais insuffisant pour sécuriser une soirée où les Verts encaissent encore trop facilement.

Kévin Pedro (5) :

Entré dès la reprise, il apporte de l’énergie et une présence plus agressive dans les duels, même s’il se fait avertir rapidement. Il n’a pas toujours été dans la justesse, mais il a au moins mis du rythme et de l’intensité dans une période où l’ASSE pataugeait. Dans un contexte tendu, il n’a pas tremblé et a assumé ses responsabilités défensives. Une entrée encourageante pour un jeune, avec une marge évidente mais aussi une vraie personnalité.

Ben Old (5) :

Aligné sur poste nouveau pour lui, Ben Old propose une activité constante dans son couloir et participe à plusieurs actions dangereuses, notamment sur des séquences où l’ASSE trouve enfin des décalages. Sa frappe croisée avant la pause oblige Placide à sortir un arrêt important, preuve qu’il a su se montrer dans les moments forts. En deuxième période, comme beaucoup, il subit la baisse de rythme et la difficulté à approcher la surface. Son match reste positif dans l’intention et le volume, sans être décisif.

Igor Miladinovic (3) :

Il démarre avec de l’envie mais commet une perte de balle très coûteuse sur l’action du 1-0, qui casse l’élan stéphanois. Offensivement, il peine ensuite à enchaîner dans la surface, notamment sur la passe lobée de Bernauer où il tarde trop à frapper. Il n’a pas réussi à apporter suffisamment de spontanéité et de justesse dans les trente derniers mètres. Sa sortie à l’heure de jeu est logique au vu de son impact limité.

Florian Tardieu (3) :

Il touche beaucoup de ballons et tente de donner du liant, mais son influence baisse nettement après la pause, comme celle de l’équipe. Il dépose quelques ballons intéressants, dont le coup franc cafouillé au retour des vestiaires, mais l’ASSE manque de tranchant autour de lui. Son match se résume malheureusement aussi au penalty manqué, arrêté par un Placide impérial, qui aurait pu offrir la victoire. Entre maîtrise et manque d’efficacité, la note reflète une soirée insuffisante.

Mahmoud Jaber (5) :

Il est l’un des Stéphanois les plus constants, avec une présence à la récupération et une capacité à porter le ballon dans les moments où l’équipe manquait d’accélération. Il provoque le penalty en fin de match en étant percuté dans la surface, preuve qu’il a su se projeter au bon moment. Même quand Bastia casse le rythme, il continue d’avancer et de proposer des solutions. Son activité et son influence dans les dernières minutes justifient de recevoir l'une des meilleures notes du collectif.

Irvin Cardona (3) :

Il se procure une grosse occasion juste avant la pause, repoussée par Placide, mais il manque de continuité et d’impact dans les zones décisives. Dans un match où l’ASSE a énormément eu le ballon, on attendait plus de présence dans la surface et de variété dans ses appels. Il participe à l’entame forte, sans réussir à faire basculer la rencontre. Remplacé à la 73e, il laisse une impression d’inachevé.

Augustine Boakye (4) :

Il a une énorme occasion à 17e minute, seul face au gardien, et ce raté pèse forcément dans l’analyse du match. Il propose ensuite des combinaisons intéressantes avec Davitashvili et participe au volume offensif, mais il manque de justesse dans plusieurs situations. Son avertissement en fin de match traduit aussi une soirée où il a dû courir après le temps, parfois dans la frustration. De l’activité, mais trop d’imprécision pour espérer mieux.

⭐ Zuriko Davitashvili (7) :

Il est le joueur qui maintient l’ASSE à flot, avec une égalisation de classe sur contrôle orienté et frappe sous la barre, puis un deuxième but dans le money-time. Même quand l’équipe ralentit après la pause, il reste la menace principale, capable de créer quelque chose sur une accélération ou un enchaînement. Son doublé récompense une prestation pleine, et il aurait pu finir avec une soirée encore plus marquante sans un Placide décisif sur d’autres situations. Dans un match frustrant collectivement, il est clairement la meilleure note côté stéphanois.

👔 Eirik Horneland (3) :

Son équipe a ultra-dominé en possession, surtout avant la pause, mais cette domination a manqué de spontanéité et d’efficacité dans les zones de vérité. Le match se dérègle aussi sur des erreurs individuelles majeures, mais l’ASSE a trop longtemps “pataugé” après la mi-temps, sans accélérer assez vite le tempo. Les changements ont fini par redonner un peu d’élan, avec Pedro et El Jamali, et l’équipe obtient même un penalty pour gagner. Mais lâcher des points à domicile dans ce scénario, avec autant d’occasions et un contrôle territorial aussi fort, laisse une impression de rendez-vous manqué. Ses jours à l'ASSE sont-ils compter ? Il semble lui-même l'imaginer si l'on en croit son interview d'après-match...

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.