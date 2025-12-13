C'était un match très important pour l'ASSE. Dernières d'Arkema Première Ligue, les Vertes devaient absolument réagir ce samedi contre Fleury. Résumé de la rencontre qui s'est disputée ce samedi à 17h.

Sébastien Joseph s'était montré frustré après la défaite 1-0 contre Lens. Le coach de l'ASSE demandait à son équipe de faire plus sur les deux rencontres suivantes.

"On a deux matchs pour montrer un autre visage, pour se montrer plus déterminés que jamais. Dans ces situations, on ne peut que remonter et rebondir. C’est ce qu’il va falloir faire sur ces deux matchs, et pour la suite."

Pour la seconde fois consécutive, l'ASSE se déplaçait donc. Équipe régulière du haut de tableau, Fleury est un adversaire redoutable.

"Il reste deux matchs avant la trêve, on doit aller chercher des points sur cette fin de première partie de saison et pouvoir modifier des choses à la trêve. Mais on ne doit pas se retrouver avec si peu de points, ce qui compliquerait grandement notre deuxième partie de saison."

Résumé de la rencontre entre Fleury et l'ASSE.

Le premier acte ets très serré entre les deux équipes. A la demi-heure de jeu, l'ASSE parvient à se créer une situation dangereuse. Sofie Hornemann réalise un super numéro seul. La gardienne de Fleury intervient et réalise une belle intervention.

Sébastien Joseph opert un changement avec la sortie Héloïse Mansuy. C'est Marion Romanelli qui entre en jeu.

A la mi-temps le score entre Fleury et l'ASSE et de 0-0.

Sébastien Joseph change une partie de son effectif à l'heure de jeu.

Laura Hermann, Chloé Tapie, Amandine Pierre-Louis et Nadjma Ali Nadjim entrent en jeu.

Le score n'évolue pas. Ce nul serait un bon résultat pour les Vertes. Mais pour cela, il faudra faire un bon résultat contre Dijon la semaine prochaine.

C'est sur ce score de 0-0 que le match se termine. l'ASSE reste dernière du championnat, puisque dans le même temps Dijon et Lens ont également fait match nul (1-1).