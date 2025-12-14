L’ASSE a laissé filer deux points précieux face à Bastia. Malgré un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts ont été accrochés dans le Chaudron (2-2). En face, la lanterne rouge savoure ce nul. Dans Corse-Matin, le milieu bastiais Tom Ducrocq n’a pas caché sa satisfaction après cette soirée à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE pensait avoir fait le plus dur en obtenant le penalty de la victoire à la 88e. En vain. Dans un stade impatient, les hommes d’Eirik Horneland ont dominé les débats. La possession. Les occasions. La pression constante. Mais pas le résultat espéré. Face à eux, une équipe bastiaise en difficulté depuis le début de saison. Mais soudée. Solidaire. Accrochée à chaque ballon.

Bastia a subi. Longtemps. Souvent. Presque tout le match. Mais les Corses ont tenu. Et ils repartent avec un point qui compte. Un point assumé. Un point revendiqué. Tom Ducrocq a livré une analyse lucide et sans détour de la prestation de son équipe dans le Chaudron.

ASSE – Bastia : Ducrocq salue l’état d’esprit

Pour le milieu de terrain bastiais, ce nul n’est pas un hasard. Il est le fruit d’un état d’esprit retrouvé. « On a retrouvé des valeurs qui nous manquaient depuis le début de saison », explique-t-il. Le joueur insiste sur le collectif. Sur la solidarité. Sur la capacité à souffrir ensemble. Des éléments absents lors des premières journées.

Ducrocq reconnaît sans détour la domination stéphanoise. « Avec le ballon, ce n’est pas notre meilleur match, loin de là », avoue-t-il. Bastia a passé son temps à défendre. À reculer. À subir les vagues vertes. Mais sans rompre. « On a souffert tout le match mais on a fait face », résume le Bastiais.

Bastia a fait front. Collectivement. Sans tricher. « Défendre ensemble et pas chacun son tour », insiste Ducrocq. Une phrase qui en dit long sur l’approche bastiaise. Et qui souligne, en creux, les difficultés de l’ASSE à faire sauter un bloc regroupé.

Un point qui en dit long sur les limites des Verts

Ce match pose aussi question côté stéphanois. L’ASSE a montré des choses. Davitashvili a brillé. Son doublé confirme sa montée en puissance. L’animation offensive a existé. Les occasions aussi. Mais l’efficacité défensive et la gestion des temps faibles restent problématiques.

Bastia, lanterne rouge avant ce déplacement, n’avait plus grand-chose à perdre. Et ce point est vécu comme une victoire. « On prend un très bon point chez les Verts », savoure Ducrocq. Un point pris « avec plaisir ». Et surtout avec fierté.

Le Bastiais insiste sur la notion de souffrance. « 90 minutes de souffrance », répète-t-il. Mais une souffrance partagée. Utile. Fondatrice pour la suite de la saison. « Il n’y a aucun tricheur », martèle Ducrocq. Un message fort. Et un avertissement pour l’ASSE.

Car tant que Bastia y croira, il faudra compter sur eux. « Tant que mathématiquement on ne sera pas à la rue, on sera là », prévient le milieu corse. Dans le Chaudron, Bastia a montré qu’il savait résister. Et l’ASSE, une fois de plus, a appris à ses dépens que la domination ne suffit pas toujours.

Source : Corse-Matin