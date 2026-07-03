Après l'annonce des premiers départs, on y voit enfin plus clair pour l'avenir de la section féminine de l'ASSE. Le club a officiellement dévoilé l'intégralité du calendrier de la reprise pour la saison 2026-2027. Un planning estival particulièrement dense qui attend nos Stéphanoises pour lancer une nouvelle dynamique.

Sous la direction de leur entraîneur Yannick Chandioux, les Vertes auront du pain sur la planche. Le staff de l'ASSE a programmé près de deux mois de travail intensif. Celui-ci sera rythmé par les traditionnels tests médicaux, un stage de cohésion ainsi que 5 rencontres amicales de préparation. Le tout avec un objectif clair. Etre prêtes pour le premier match officiel en Coupe LFFP calé à la fin du mois d'août.

Un stage au Chambon-sur-Lignon et 5 chocs au programme

La reprise sur les terrains se fera officiellement à la mi-juillet pour l'ASSE. Les Vertes s'envoleront ensuite au mois d'août pour un stage de préparation au Chambon-sur-Lignon. Un lieu bien connu de la maison verte, où elles défieront notamment Grenoble. Elles enchaîneront ensuite les déplacements face à des équipes d'Arkema Premièe Ligue comme Montpellier ou l'Olympique de Marseille.

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Les dates clés de la reprise de l'ASSE :

Jeudi 9 juillet et vendredi 10 juillet : Tests médicaux de pré-saison.

Samedi 11 juillet : Reprise officielle de l'entraînement collectif.

Mardi 28 juillet : 1er match amical / Montpellier - ASSE, à Montpellier.

À partir du jeudi 6 août : Début du stage de préparation au Chambon-sur-Lignon.

Samedi 8 août : 2e match amical / ASSE - Grenoble, au Chambon-sur-Lignon.

Mercredi 12 août : 3e match amical / Marseille - ASSE, à Avignon.

Samedi 15 août : 4e match amical / Auxerre - ASSE, à Montceau.

Samedi 22 août : 5e match amical / ASSE - Fleury, à Beaune.

Samedi 29 août : Entrée en lice officielle avec le premier match de Coupe LFFP.

Le menu est copieux et offrira de belles revues d'effectif à Yannick Chandioux pour intégrer les futures recrues de ce mercato. La préparation est lancée !