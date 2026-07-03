Ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne, Frédéric Piquionne continue de nourrir son goût de la compétition. Désormais passionné de padel, il a créé la "4 Padel Football Cup", un événement qui réunit d'anciens footballeurs professionnels. Plus que le jeu, l'ex-Vert y retrouve surtout ce qui lui manque depuis la fin de sa carrière.

Depuis qu'il a rangé les crampons, Frédéric Piquionne n'a jamais réellement quitté les terrains. L'ancien attaquant de l'ASSE, passé également par Monaco ou encore Portsmouth, s'est découvert une nouvelle passion : le padel. Une discipline qu'il pratique depuis près de deux ans et qui lui a donné envie de lancer son propre tournoi destiné aux anciens joueurs professionnels.

Interrogé par Sport Mag, l'ancien Stéphanois explique que cette pratique lui permet de conserver une partie des sensations connues durant sa carrière, même si les enjeux sont évidemment différents.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Piquionne : "La vie de groupe, c'est ce qui me manque le plus"

Au-delà de l'aspect sportif, c'est surtout l'ambiance du vestiaire que Frédéric Piquionne cherchait à retrouver.

"La vie de groupe, clairement. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans les matchs caritatifs ou dans des événements comme celui-ci. Ce n'est pas seulement le football qui nous manque, c'est surtout le fait d'être entouré, de partager quelque chose avec d'autres personnes."

Avec la 4 Padel Football Cup, l'ancien international martiniquais souhaite offrir un rendez-vous régulier aux anciens professionnels. Cette année, près de 200 joueurs ont participé à l'événement organisé en plusieurs étapes avant une finale disputée à Paris.

Le compétiteur n'a jamais disparu

Même si l'objectif reste avant tout de partager un bon moment, l'esprit de compétition reprend rapidement le dessus. "On reste des compétiteurs, donc l'envie de gagner arrive naturellement."

Piquionne reconnaît également avoir dû apprendre les spécificités du padel, notamment les trajectoires liées aux vitres, tout en estimant que les anciens footballeurs disposent d'atouts naturels pour progresser rapidement. "Les footballeurs ont certaines qualités qui s’adaptent bien au padel : la lecture du jeu, la coordination, l’envie de gagner. On le voit d’ailleurs avec les résultats des tournois. Les gagnants cette année étaient Steed Malbranque et Sylvain Wiltord."

À 47 ans, l'ancien buteur des Verts continue donc de vivre sa passion autrement. Prochain objectif : organiser la grande finale sous la Tour Eiffel !